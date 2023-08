Τοπικά Νέα

Μητροπολίτης Παραμυθίας: Παραιτήθηκε ο Τίτος

Τι αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Μητρόπολής του και τι σηειώνουν για τους λόγους παραίτησης, εκκλησιαστικοί παράγοντες.

Παραιτήθηκε χθες Πέμπτη από τα καθήκοντά του, ο Μητροπολίτης Παραμυθίας κ. Τίτος. Η ανακοίνωση της Μητρόπολης παραλείπει να αναφέρει τους λόγους της παραίτησής του, ωστό σο εκκλησιαστικοί κύκλοι αναφέρουν ότι η ηλικία του δεν του επέτρεπε πλέον την κατάλληλη άσκηση των ποιμαντικών του καθηκόντων.

Η σχετκή ανακοίνωση της Μητρόπολης αναφέρει:

«Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως ανακοινούται ότι ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργης κ.κ. Τίτος χθες, ημέραν Πέμπτην 17η του μηνός Αυγούστου του έτους 2023, υπέβαλεν την παραίτησίν του εκ των κεθηκόντων του ως εν ενεργεία Μητροπολίτου, εις τον Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Αθηνώνν και Πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμον και εις την Ιεράν Σύνοδον. Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατών, Γηρομερίου και Πάργης κ.κ. Τίτος (κατά κόσμον Σωτήριος) Παπανάκος, εγεννήθη το 1931 εις Πειραιά. Εσπούδασεν εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου απεφοίτησεν το 1964. Εχειροτονήθη Διάκονος και Πρεσβύτερος το 1966. Υπηρέτησεν ως Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας. Μητροπολίτης Παραμυθίας, Φιλιατών Γηρομερίου και Πάργης εχειροτονήθη εις τας 17 Ιουλίου 1974».

