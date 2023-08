Αθλητικά

Ο Σιώπης στην Κάρντιφ

Στην Championship θα αγωνίζεται την νέα σεζόν ο διεθνής Έλληνας αμυντικός και θα είναι συμπαίκτης με τον Γιούτα.

Στην Championship με την Κάρντιφ θα εξακολουθήσει την καριέρα του ο 29χρονος διεθνής Έλληνας αμυντικός μέσος Μανώλης Σιώπης που πρόσφατα «έλυσε» τη συνεργασία του με την Τράμπζονσπορ.

«Με χαρά καλωσορίζουμε τον Μανώλη Σιώπη στην Κάρντφ. Ο μέσος υπέγραψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με την ομάδα μας. Καλωσόρισες στην πρωτεύουσα της Ουαλίας, Μανώλη!», ανέφερε η Κάρντιφ σε ανάρτησή της στα social media.

«Ξέρω πολύ καλά τον Έρολ (σ.σ: Μπουλούτ, προπονητής Κάρντιφ). Δουλέψαμε μαζί και θέλει να κερδίζει κάθε φορά. Κι εγώ έτσι δουλεύω σε όλη μου την καριέρα. Έχω δει το γήπεδο και ανυπομονώ να παίξω μπροστά στους φιλάθλους μας. Θα δουν τι μπορώ να κάνω στο γήπεδο» είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Σιώπης, ο οποίος θα είναι συμπαίκτης με τον Δημήτρη Γιούτα.

