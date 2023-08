Τεχνολογία - Επιστήμη

Ελβετία: Χάκερ έκλεψαν τους αριθμούς των κινητών τηλεφώνων χιλιάδων αστυνομικών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι χάκερ εκμεταλλεύτηκαν σφάλμα ασφαλείας σε εφαρμογή που χρησιμοποιούσαν όλοι οι αστυνομικοί στα smartphones τους.

-

Χάκερ που δεν έχουν ταυτοποιηθεί κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στους αριθμούς κινητών τηλεφώνων 2.800 υπαλλήλων της αστυνομίας του καντονιού της Βέρνης, στην Ελβετία, όπως ανέφεραν οι αρχές.

Μέσω ενός σφάλματος ασφαλείας σε εφαρμογή που χρησιμοποιούσαν όλοι οι αστυνομικοί στα έξυπνα κινητά τους (smartphones) οι χάκερ απέκτησαν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα, δήλωσε χθες, Παρασκευή, το βράδυ εκπρόσωπος της αστυνομίας, η Φλουρίνα Σενκ.

"Υπήρξε μια διαρροή δεδομένων, δηλ. ονομάτων και αριθμών τηλεφώνων υπαλλήλων που έχουν κινητό τηλέφωνο, δηλ. όλος ο κόσμος", διευκρίνισε στη δημόσια τηλεόραση SRF.

Προς το παρόν, φαίνεται πως τα δεδομένα που απέκτησαν με αυτόν τον τρόπο οι κυβερνοπειρατές δεν διαδόθηκαν ευρύτερα, σύμφωνα με τις αρχές.

Το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (NCSC) ενημέρωσε την αστυνομία της Βέρνης στις 21 Ιουλίου για το σφάλμα ασφαλείας στην εφαρμογή "MobileIron", όμως αν και το πρόβλημα επιλύθηκε γρήγορα, οι πληροφορίες είχαν ήδη διαρρεύσει.

Το "MobileIron", μια εφαρμογή που χρησιμοποιείται ευρέως σε πολλές χώρες, επιτρέπει στους υπαλλήλους μιας επιχείρησης ή μιας διοικητικής αρχής να συνδέονται με ασφάλεια με τους κινητούς εξοπλισμούς τους στους σέρβερ του εργοδότη.

Η αστυνομία της Βέρνης δήλωσε ότι δεν έχει ιδέα για τους δράστες της κλοπής δεδομένων, ανέφερε όμως πως έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Νέα φωτιά ξέσπασε στο Νοσοκομείο

Τροχαίο - Τρίπολη: Νεκρός ποδηλάτης σε σύγκρουση με ΙΧ

Αλμυρός: Στο αυτόφωρο γιατί παρενοχλεί την πρώην του 10 χρόνια μετά τον χωρισμό τους