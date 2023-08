Οικονομία

Αδήλωτη εργασία: Έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας με τάμπλετ

Επεκτείνονται οι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας. Οι έλεγχοι το προηγούμενο διάστημα.

Καρπούς στο έργο της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας αποδίδει η χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων, ενισχύοντας σημαντικά την ταχύτητα και την αξιοπιστία των ελέγχων.

Με κύριους στόχους την προστασία των εργαζομένων, τη διασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, την αύξηση των ελέγχων και την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητάς τους, εφαρμόζεται ήδη το νέο ψηφιακό μοντέλο διενέργειας των ελέγχων, μέσω των φορητών συσκευών (tablets), οι οποίες είναι διασυνδεδεμένες με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και με το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ».

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να καταγράφεται διαδικτυακά και με ακρίβεια ο χρόνος κατά τον οποίο ξεκινά και ολοκληρώνεται ο έλεγχος, ενώ, παράλληλα, επιτυγχάνεται η αμεσότητα στην αποστολή των αποτελεσμάτων των ελέγχων τόσο στην επιχείρηση που ελέγχεται όσο και στη βάση δεδομένων της Επιθεώρησης Εργασίας.

Ταυτόχρονα, τα οφέλη του νέου online συστήματος για τους ελέγχους, με ψηφιακά εργαλεία (tablets), μεγιστοποιούνται τόσο με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, με την οποία κατοχυρώνονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, όσο και με την εφαρμογή της μεθόδου risk analysis για στοχευμένους ελέγχους σε κλάδους όπου εντοπίζεται μεγαλύτερη παραβατικότητα.

Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας, η αξιοποίηση των εργαλείων ανάλυσης κινδύνου και η άμεση επεξεργασία των στοιχείων ελέγχου υποστηρίζουν σε μεγάλο βαθμό το έργο των Επιθεωρητών και συμβάλλουν στον καλύτερο και ταχύτερο έλεγχο της αγοράς εργασίας, αποσκοπώντας στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας, καθώς και στη συνεπή εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία.

Γ. Τζιλιβάκης στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Την τρέχουσα χρονιά, οι έλεγχοι θα πλησιάσουν τους 70.000

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας, Γιώργος Τζιλιβάκης, δηλώνει ότι η τεχνολογική καινοτομία, μέσω της ανάλυσης δεδομένων μεγάλου όγκου, των λεγόμενων big data και της αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων, μας οδηγεί σε περισσότερους, πιο στοχευμένους και ποιοτικούς ελέγχους. Όπως εξηγεί, η χρήση διασυνδεδεμένων φορητών συσκευών, τύπου tablet, λειτουργεί ως πολλαπλασιαστής ισχύος, προσφέρει ταχύτητα, διαφάνεια και άμεση καταχώριση των αποτελεσμάτων.

Με τις δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Τζιλιβάκης εκτιμά ότι οι έλεγχοι, την τρέχουσα χρονιά, όπως φαίνεται και από τα δημοσιευμένα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, θα πλησιάσουν τους 70.000. «Ο αριθμός αυτός είναι όχι μόνο πολύ μεγαλύτερος από άλλες χρονιές, αλλά και από την ετήσια στοχοθεσία των 66.000 ελέγχων. Πέραν, όμως, της ποσοτικής αύξησης, θεωρούμε εξαιρετικά σημαντική και την ποιοτική τους αναβάθμιση, έτσι ώστε να πραγματοποιούνται στοχευμένες παρεμβάσεις, εκεί όπου υπάρχουν φαινόμενα αυξημένης παραβατικότητας» υπογραμμίζει ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Επιθεώρησης Εργασίας.

'Αλλωστε, όπως επισημαίνει, η πραγματοποίηση ελέγχων σε καμία περίπτωση δεν έχει και δεν θα πρέπει να έχει μόνο τιμωρητικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τον κ. Τζιλιβάκη, σημασία έχει η καλλιέργεια εργασιακής κουλτούρας από όλους μας. «Όλους εμάς που μπορεί να είμαστε παράλληλα εργαζόμενοι και εργοδότες, έστω μικρής κλίμακας. Που πρέπει να απαιτούμε τον σεβασμό των εργασιακών μας δικαιωμάτων και, την ίδια στιγμή, να σεβόμαστε τα δικαιώματα εκείνων που άμεσα ή έμμεσα εργάζονται για εμάς. O συνδυασμός όλων των παραπάνω μπορεί να φέρει μία πιο δίκαιη ισορροπία στην αγορά εργασίας, που με τη σειρά της θα συμβάλει στη δημιουργία ενός υψηλότερου επιπέδου δημοκρατίας» αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Τζιλιβάκης.

Οι έλεγχοι το Α΄ εξάμηνο

Με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2023, έγιναν συνολικά 35.115 έλεγχοι και επιβλήθηκαν 7.145 κυρώσεις και πρόστιμα, συνολικού ύψους 19.164.802 ευρώ.

Ειδικότερα, κατά την περίοδο αυτή, η Επιθεώρηση Εργασιακών Σχέσεων διενήργησε 18.874 ελέγχους (5.130 επιβαλλόμενες κυρώσεις), ενώ 13.546 έλεγχοι έγιναν από την Επιθεώρηση Υγείας και Ασφάλειας, που επέβαλε 1.685 κυρώσεις και 2.695 ελέγχους πραγματοποίησαν οι Ειδικοί Επιθεωρητές, οι οποίοι επέβαλαν 330 κυρώσεις.

Επίσης, η Επιθεώρηση Εργασίας επέβαλε πρόστιμα 110.000 ευρώ στο πλαίσιο ελέγχων, κατά τη διάρκεια του καύσωνα «Κλέων».

Συγκεκριμένα, η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας προχώρησε σε 641 ελέγχους εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων, οι οποίοι πραγματοποιήθηκαν πρόσθετα αυτών που γίνονται με βάση το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο και επιπλέον των ελέγχων που διεξάγονται σε δραστηριότητες σχετικές με τον τουρισμό, κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου.

Υπενθυμίζεται ότι σε 55 περιπτώσεις - από το σύνολο των 641 ελέγχων - επιβλήθηκαν χρηματικές κυρώσεις, συνολικού ποσού 110.000 ευρώ και σε 18 από αυτές παύση των εργασιών. Οι 179 από τους ελέγχους έγιναν σε διανομείς.

