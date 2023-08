Πολιτική

Μητσοτάκης: Την Δευτέρα στο Μαξίμου οι ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρωθυπουργός θα υποδεχθεί επίσης την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ

-

Τους ηγέτες των Δυτικών Βαλκανίων και κρατών-μελών της Ε.Ε. της περιοχής, καθώς και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, θα υποδεχθεί αύριο στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα άτυπο δείπνο για τη διεύρυνση και το ευρωπαϊκό μέλλον της περιοχής.

Οι συναντήσεις του πρωθυπουργού αύριο Δευτέρα, την Τρίτη καθώς και το άτυπο δείπνο το βράδυ της Δευτέρας, σηματοδοτούν, όπως ανέφεραν κυβερνητικές πηγές τον ηγετικό ρόλο που παίζει η Ελλάδα ως πυλώνας σταθερότητας, ειρήνης και ενεργειακής ασφάλειας στα Βαλκάνια και στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα αναδεικνύουν και την δυναμική επιστροφή της στα Βαλκάνια από το 2019 καθώς έχει ενισχύσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια το γεωπολιτικό και ενεργειακό αποτύπωμά της στην περιοχή, στέκεται στο πλευρό των Δυτικών Βαλκανίων ως μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας, αλλά και ως η μεγαλύτερη οικονομία της περιοχής και επιθυμεί την ευρωπαϊκή τους ενσωμάτωση, για την οποία υπάρχουν προϋποθέσεις.

Η κίνηση έχει και συμβολικό χαρακτήρα, καθώς στις 21 Ιουνίου συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την «Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης» της Συνόδου Ε.Ε.-Δυτικών Βαλκανίων που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε και η οποία άνοιξε τον δρόμο για την ένταξη αρκετών χωρών της περιοχής στην Ε.Ε.

Οι ίδιες κυβερνητικές πηγές σημειώνουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει επανειλημμένα επαναβεβαιώσει την σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή προοπτική της περιοχής, η οποία καθίσταται ακόμη πιο σημαντική στο νέο περιβάλλον προκλήσεων που διαμορφώνει η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού έχει ως εξής:

Δευτέρα 21 Αυγούστου

11:00 Διμερής συνάντηση με την Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Borjana Kristo,

13:00 Διμερής συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ρουμανίας, Ion-Marcel Ciolacu,

15:00 Διμερής συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας, Andrej Plenkovic,

20:15 ‘Ατυπο δείπνο με τους ηγέτες και τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών, για τη διεύρυνση και το ευρωπαϊκό μέλλον της περιοχής με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τη Σύνοδο Ε.Ε.-Δυτικών Βαλκανίων και την «Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης».

Τρίτη 22 Αυγούστου

9:00 Διμερής συνάντηση με την Πρόεδρο της Μολδαβίας, Maia Sandu,

10:00 Διμερής συνάντηση με τον Πρόεδρο του Μαυροβουνίου, Jakov Milatovic,

10:45 Διμερής συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Κοσόβου, Albin Kurti.

Υπενθυμίζεται ότι η Αλβανία, η οποία προσκλήθηκε σε επίπεδο Προέδρου, δεν θα εκπροσωπηθεί. (Δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί θετικά και ο ηγέτης της Σλοβενίας).

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες – Αναζωπυρώσεις και άνεμοι έως 8 Μποφόρ

Σημεία για rapid test δωρεάν την Κυριακή

Καιρός: βοριάδες και αραιές νεφώσεις την Κυριακή