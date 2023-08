Κοινωνία

Σαμοθράκη: Έκρυβε τα ναρκωτικά στην σκυλοτροφή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ευφάνταστες κρυψώνες του 34χρονου μέσα στο τροχόσπιτο του, δεν στάθηκαν ικανές να κρύψουν από τα στελέχη του Λιμενικού, τις συσκευασίες με τα ναρκωτικά.

-

Στη σύλληψη ενός 34χρονου αλλοδαπού προέβησαν, μεσημβρινές ώρες χθες Σάββατο 19 Αυγούστου, στελέχη του γραφείου ασφάλειας της Λιμενικής Αρχής Σαμοθράκης, με τη συνδρομή στελεχών του Α/Τ Σαμοθράκης και της Υ.Α. Αλεξανδρούπολης, για παράβαση του Ν. 4139/2013 ¨περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις¨ και του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3459/2006 «κώδικας νόμων για τα ναρκωτικά».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από το Λιμενικό Σώμα:

Ειδικότερα, κατά τη διενέργεια ελέγχου από τα ανωτέρω στελέχη, στον λιμένα ¨ΚΑΜΑΡΙΩΤΙΣΣΑ¨ ν. Σαμοθράκης, ακινητοποιήθηκε ο 34χρονος και εντός αυτοκινούμενου τροχόσπιτου ιδιοκτησίας του, βρέθηκαν τα κάτωθι:

ένα (01) πλαστικό κουτί με σκυλοτροφή που περιείχε μία (01) νάιλον συσκευασία περιέχουσα πιθανόν κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) μεικτού βάρους 68,6γρ.,

ένα (01) ειδικά διαμορφωμένο ξύλινο κουτί - κρύπτη που περιείχε μία (01) πλαστική συσκευασία περιέχουσα πιθανόν κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα) μεικτού βάρους 53,6γρ.,

ένα (01) πλαστικό σακουλάκι που περιείχε ένα (01) τεμάχιο πιθανόν ψυχοτρόπο μανιτάρι και

το χρηματικό ποσό των 4.500€.

Από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Σαμοθράκης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Αλεξανδρούπολης που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν όλα τα ανευρεθέντα.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Ανοιχτοί για το κοινό 29 φάροι την Κυριακή

Ναύπακτος: Νεκρό βρέθηκε το ζευγάρι ηλικιωμένων μετά τη φωτιά στο σπίτι τους

Σαλαμίνα: Μικρός καρχαρίας “όργωσε” τα νερά (βίντεο)