Μύκονος: Βλάβη σε πλοίο - Ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες

Που και πως θα εξυπηρετηθούν οι επιβάτες του πλοίου, το δρομολόγιο του οποίου δεν μπορει να ολοκληρωθεί.

Μηχανική βλάβη στη δεξιά κύρια μηχανή του παρουσίασε το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο Fast Ferries andros κατά την εκτέλεση του δρομολογίου του από Πάρο για Μύκονο με 192 επιβάτες 10 ΙΧ και δύο δίκυκλα.



Οι επιβάτες της γραμμής θα εξυπηρετηθούν με άλλα πλοία της γραμμής και με μέριμνα της πλοιοκτήτριας εταιρείας, ενώ στο Fast Ferries andros που κατέπλευσε στη Μύκονο, αναμένεται να απαγορευτεί ο απόπλους μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.

