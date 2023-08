Υγεία - Περιβάλλον

Λάρισα: Ο Πηνειός γέμισε καραβίδες και καβούρια (βίντεο)

Τι σημαίνει αυτό για τα νερά του ποταμού, σύμφωνα με ερασιτέχνες αλιείς, που έχουν αποτυπώσει την αύξηση του πληθυσμού καβουριών και καραβίδων στον Πηνειό.

Μικρές καραβίδες αλλά και καβούρια επιστρέφουν στον ποταμό Πηνειό. Κοπάδια βρίσκονται σε αρκετά σημεία σε Αμπελώνα και Φαλάνη, γεγονός που αποδεικνύει ότι τα νερά είναι καθαρά και με αρκετό οξυγόνο, αυτό οφείλεται στο Φράγμα Γυρτώνης.

Οι καραβίδες είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στη μόλυνση και την έλλειψη οξυγόνου στο νερό, γιαυτό και είχαν εξαφανιστεί από το ποτάμι από το 1997 από τα πολλά εργοστάσια που έριχναν τα απόβλητα. Σήμερα τα περισσότερα εργοστάσια έχουν κλείσει και τα σημάδια της ζωής στον Πηνειό φαίνονται.

Όπως θα δείτε και στα βίντεο ο ερασιτέχνης ψαράς από τον Αμπελώνα, μας δείχνει με την κάμερα τις καραβίδες που πιάνει καθημερινά στα δίχτυα του και της αφήνει πάλι στο ποτάμι, αναφέρει χαρακτηριστικά “αφήνω τις καραβίδες πάλι στο σημείο που της βρήκα για να γίνουν ακόμα περισσότερες τα επόμενα χρόνια και αυτό θα πρέπει να κάνουν όλοι”.





Σύμφωνα με τον ερασιτέχνη ψαρά Θανάση Κατσάνη, τα τελευταία πέντε με εφτά χρόνια οι καραβίδες αυξήθηκαν στο ποτάμι και μάλιστα σε αυτό βοήθησε – βοηθάει το Φράγμα (Ρουφράκτης) που βρίσκεται στο χωριό Γυρτώνη, καθώς εκεί το καλοκαίρι το νερό ανεβαίνει στα έξι μέτρα και η ροή του ποταμού είναι ρυθμιζόμενη καθημερινά και όχι στάσιμη.

Σε άλλο βίντεο, ο ερασιτέχνης ψαράς μας δείχνει τα μεγάλα ψάρια που πιάνει στο ποτάμι και αυτοί είναι οι γουλιανοί, που όπως μας αναφέρει ο μεγαλύτερος που έπιασε ήταν 40 κιλά, ενώ έχει χάσει γουλιανό 90 κιλών τουλάχιστον.

Επίσης, αναφέρει πως οι μεγάλοι γουλιανοί φωλιάζουν σε ξερά μεγάλα δέντρα και εκεί που έχει βάθος.

Πηγή: skiathoslife.gr - Βίντεο: YouTube / Θανάσης Κατσιάνης

