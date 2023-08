Κοινωνία

Κηφισός: Ανατροπή νταλίκας - Μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά

Υπάρχουν καθυστερήσεις στο σημείο για την κυκλοφορία των οχημάτων.

Εκτροπή νταλίκας στον Κηφισό, μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς Πειραιά, έχουν κλείσει δύο λωρίδες στη Δυρραχίου και τη ουρά φτάνει μέχρι τη Μεταμόρφωση

Υπάρχουν καθυστερήσεις στο σημείο για την κυκλοφορία των οχημάτων.





