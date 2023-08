Παράξενα

Μεσσηνία: 16χρονος τραυματίστηκε σοβαρά κάνοντας βουτιά

Σοβαρός τραυματισμός παιδιού σε παραλία της Μεσσηνίας, σημειώθηκε όταν έκανε βουτιά στο νερό.

Σοβαρά τραυματίστηκε ένα παιδί που έκανε βουτιά και χτύπησε στο βυθό της θάλασσας.

Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή του Αγρίλη, με το παιδί να μεταφέρεται αρχικά με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο της Κυπαρισσίας όπου διαπιστώθηκε ο σοβαρός τραυματισμός στη σπονδυλική στήλη και έτσι κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή στο Νοσοκομείο «Γεώργιος Γεννηματάς» στην Αθήνα.

