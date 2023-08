Οικονομία

Φωτιά στην Αλεξανδρούπολη: Διακοπή ρεύματος σε όλη την Σαμοθράκη (βίντεο)

Ποια μέτρα σκοπεύει να πάρει ο ΔΕΔΔΗΕ και πότε αναμένεται η αποκατάσταση τη ηλεκτροδότησης του νησιού.

Η βύθιση ολόκληρου του νησιού της Σαμοθράκης στο "σκοτάδι", ήταν μία από τις παράπλευρες απώλειες που προκάλεσε η πύρινη κόλαση την οποία αντιμετωπίζει το τελευταίο 24ωρο, η Αλεξανδρούπολη και συνολικά η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου.

Την Τρίτη περίπου στις 16.00, η πυρκαγιά προκάλεσε ανεπανόρθωτες ηιές στις 2 βασικές γραμμές Μέσης Τάσης του ηπειρωτικού δικτύου, οι οποίες τροφοδοτούν τις δύο υποβρύχιες γραμμές που τροφοδοτούν το νησί.

Έτσι, η Σαμοθράκη αποκόπηκε από το δίκτυο ηλεκτροδότησης της χώρας.





Ο ΔΕΔΔΗΕ σε ανακοίνωσή του σημείωσε ότι "καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να μεταφερθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη (Η/Ζ) στο νησί της Σαμοθράκης, προκειμένου να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση του νησιού. Ο ΔΕΔΔΗΕ σε στενή συνεργασία με την Πολιτική Προστασία και το Λιμενικό Σώμα, δίνει αγώνα χρόνου για να μεταφερθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα Η/Ζ συνολικής ισχύος 5ΜW στη Σαμοθράκη και να αποκατασταθεί σταδιακά η ηλεκτροδότηση ολόκληρου του νησιού. Ταυτόχρονα τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ - ενισχυμένα και με τεχνικό προσωπικό συνεργαζόμενων εργολάβων στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης - βρίσκονται εν αναμονή για να ξεκινήσουν άμεσα μόλις τους επιτραπεί η πρόσβαση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία τις εργασίες για την αποκατάσταση των ζημιών στις δύο γραμμές. Τέλος ο ΔΕΔΔΗΕ ζητά την κατανόηση όλων των κατοίκων, των επαγγελματιών και των επισκεπτών του νησιούκαι θα επανέλθει με νεότερη ενημέρωση".

