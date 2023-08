Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιά στην Πάρνηθα: η καταστροφική πυρκαγιά σε timelapse (βίντεο)

Καρέ καρέ η καταστροφική πυρκαγιά της Πάρνηθας από τις κάμερες του Meteo.

Ένα βίντεο timelapse του Meteo, δείχνει όλη την εικόνα καταστροφής από την πυρκαγιά της Πάρνηθας.

Στο βίντεο που ακολουθεί διακρίνεται η έναρξη και η εξέλιξη της δασικής πυρκαγιάς στην Πάρνηθα από την κάμερα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στις εγκαταστάσεις της Πεντέλης.

Το βίντεο ξεκινά από το πρωί της Τρίτης 22/08 και εκτείνεται έως τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 23/08.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης στη Φυλή στις παρυφές της Πάρνηθας είναι σε εξέλιξη και κατευθύνεται ανατολικά προς Ντάρδιζα, τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο και την Αγία Παρασκευή ενώ λόγω των ισχυρών ανέμων, παρατηρούνται πολλές αναζωπυρώσεις σε μικρές εστίες, με τη φωτιά να είναι στα 5 χλμ από το καζίνο.

