Φωτιές - ΕΦΚΑ: Αναστέλλεται η λειτουργία της Τοπικής Διεύθυνσης Α' Ανατολικής Αττικής

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι συναλλασσόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 1555.

Κλειστή θα παραμείνει προσωρινά η Τοπική Διεύθυνση Α' Ανατολικής Αττικής, με έδρα τις Αχαρνές, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες πρόληψης και προστασίας, που έχουν δοθεί προς τους πολίτες από τις αρμόδιες Αρχές, λόγω των έκτακτων συνθηκών (πυρκαγιών), που επικρατούν στην περιοχή.

Όπως αναφέρει η διοίκηση του e-ΕΦΚΑ σε σχετική ανακοίνωση, οι ασφαλισμένοι που είχαν προγραμματισμένα ραντεβού ενημερώθηκαν άμεσα για την αναβολή τους, καθώς και για την πραγματοποίησή τους με άμεση προτεραιότητα κατά την επαναλειτουργία της εν λόγω Τοπικής Διεύθυνσης.

Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι συναλλασσόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο 1555, που προσφέρει άμεση, έγκυρη και φιλική εξυπηρέτηση στους πολίτες, οι οποίοι μπορούν να το καλούν, χωρίς χρέωση, 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, 365 ημέρες τον χρόνο, με ελάχιστο χρόνο αναμονής.

