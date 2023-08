Παράξενα

Βόλος: μεθυσμένος οδηγός... μπούκαρε σε παζάρι!

Πώς εξήγησε την αλλόκοτη πράξη του ο μεθυσμένος οδηγός.

Στον… κόσμο του φαίνεται ότι βρισκόταν ένας 82χρονος οδηγός, ο οποίος αφού ήπιε ένα μπουκάλι κρασί, κάθισε στο τιμόνι του αυτοκινήτου του, αλλά αντί να πάει στο σπίτι του, στην παραλία του Αλμυρού στον Βόλο, βρέθηκε στο παζάρι, όπου μπήκε στο χώρο των πάγκων, διανύοντας απόσταση περίπου 40 μ., προσπάθησε να στρίψει και έπεσε σε έναν πάγκο πώλησης υποδημάτων! Ευτυχώς, είχε χαμηλή ταχύτητα και δεν τραυμάτισε κάποιον, γιατί εκείνη την ώρα στο χώρο υπήρχε πολύς κόσμος.

Ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου κρίθηκε ένοχος και καταδικάστηκε σε φυλάκιση οκτώ μηνών με αναστολή και στο τέλος της δίκης έδειξε ότι κατάλαβε πως δεν πρέπει να οδηγήσει ξανά, αφού πιεί και ζήτησε συγνώμη.

Όλα έγιναν στις 10.40 το βράδυ της Τρίτης στο χώρο της εμποροπανήγυρης Αλμυρού, όπου ο 82χρονος μπήκε με το αυτοκίνητό του στους διαδρόμους των πάγκων και στην προσπάθειά του να στρίψει έπεσε σε έναν πάγκο πώλησης υποδημάτων, όπου και το αυτοκίνητο σταμάτησε.

Στο σημείο πήγαν αστυνομικοί του Α.Τ. Αλμυρού που τον συνέλαβαν για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς σε αλκοτέστ που έγινε διαπιστώθηκε ότι είχε ξεπεράσει το όριο και το αλκοολόμετρο έδειξε 0,42mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

«Ενώ βρισκόμουν στο αυτοκίνητο κάποια στιγμή ένιωσα κάποιον να παίρνει τα κλειδιά, ήρθε η Αστυνομία και με έκλεισε στην φυλακή», είπε στο Δικαστήριο απολογούμενος, αρχικά μη μπορώντας να καταλάβει που είναι το κακό, τη στιγμή όπως είπε «ήπια ένα μπουκάλι κρασί με αναψυκτικό με το φαγητό!».

Ο κατηγορούμενος ανέφερε ότι δεν πίνει, αν και συνταξιούχος ναυτικός, εκτός από μια εβδομάδα τον χρόνο που γίνεται το παζάρι, ανεβαίνει στον Αλμυρό από την παραλία που βρίσκεται το σπίτι του, πηγαίνει σε συγκεκριμένο μαγαζί για φαγητό και πίνει ένα μπουκάλι κρασί (!) που είναι και η μόνη του διασκέδαση και στη συνέχεια επιστρέφει με το αυτοκίνητο στο σπίτι του…

Στο Δικαστήριο αναγνώστηκε κατάθεση του επαγγελματία που είπε ότι όντως ο κατηγορούμενος έπεσε με το αυτοκίνητό του στον πάγκο και προκάλεσε ζημιά 300 € και δεν επιθυμεί την ποινική του δίωξη.

Ο ηλικιωμένος παραδέχτηκε ότι μπήκε στον χώρο της εμποροπανήγυρης, είπε ότι ήταν λάθος του και ζήτησε συγνώμη, αλλά αρνήθηκε ότι έπεσε στον πάγκο και προκάλεσε ζημιές, λέγοντας ότι απλά τον «ακούμπησε»!

Η εισαγγελέας έδρας τον επέπληξε, λέγοντάς του, ότι υπήρχε κίνδυνος να τραυματίσει σοβαρά κάποιον άνθρωπο, ενώ είπε ότι και ο ίδιος παραδέχεται ότι κάθε χρόνο πίνει και οδηγεί, χωρίς, όμως, να έχει συλληφθεί άλλη φορά μέχρι προχθές.

Το Δικαστήριο τελικά έκρινε τον ηλικιωμένο ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή και η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

