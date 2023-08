Αθλητικά

Στίβος - Τεντόγλου: Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης

Ο άλτης μας έκανε στο τελευταίο άλμα του, την καλύτερη επίδοση στον αγώνα και κατέκτησε την πρώτη θέση, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2023, που διεξάγεται στην Βουδαπέστη.

Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε την πρώτη θέση και πήρε το χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου 2023, που διεξάγεται στην Βουδαπέστη.

την Τετάρτη, ο «χρυσός» Ολυμπιονίκης και πρωταθλητής Ευρώπης στο αγώνισμα σημείωσε στην τρίτη προσπάθειά του επίδοση 8,25 μέτρα στο α' γκρουπ του προκριματικού και πήρε το «εισιτήριο» για τον σημερινό τελικό.

Την Πέμπτη, στην πρώτη προσπάθεια του, ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε άλμα στα 8,50 μέτρα, την καλύτερη επίδοση μεταξύ όλων των αθλητών στο πρώτο άλμα τους.

Το δεύτερο άλμα του Μίλτου Τεντόγλου ήταν άκυρο, ενώ αμέσως μετά από την προσπάθεια του, ο Πίνκοκ από την Τζαμάικα, πήδηξε στα 8,50 μέτρα, όσα και ο Τεντόγλου στο πρώτο άλμα, κατέλαβε όμως την πρώτη θέση στην κατάταξη, καθώς στο πρώτο άλμα είχε επίδοση 8,40 μέτρων.

Στην τρίτη προσπάθεια του, ο Έλληνας άλτης είχε επίδοση 8,39 μέτρων και έτσι παρέμεινε στην δεύτερη θέση. Αμέσως μετά ο κύριος αντίπαλος του Τεντόγλου στην μάχη για το χρυσό μετάλλιο, δεν ειχε καλή επίδοση, καθώς έφθασε μίολις στα 6,39 μέτρα.

Άκυρη ήταν και η τέταρτη προσπάθεια του Μίλτου Τεντόγλου, ενώ αμέσως μετά ο Πίνοκ πήδηξε στα 8,03 μέτρα, διατηρώντας το προβάδισμα του έναντι του Έλληνα αθλητή.

Στο πέμπτο και προτελευταίο άλμα του, ο Μίλτος Τεντόγλου πήδηξε στα 8,30 μέτρα και έτσι όλα για όλα ο «χρυσός» ολυμπιονίκης μας θα τα έδινε στο τελευταίο άλμα του, επιχειρώντας με αυτό να «κλέψει» την πρωτιά από τον Τζαμαϊκανό.

Στο έκτο και τελευταίο άλμα του, ο Μίλτος Τεντόγλου πήδηξε στα 8,52 μέτρα και έτσι σκαρφάλωσε στην πρώτη θέση του βάθρου, περιμένοντας με αγωνία το τελευταίο άλμα του τελικού από τον Πίνοκ.

Ο Τζαμαϊκανός δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Έλληνα αθλητή και έτσι το χρυσό μετάλλιο κατέληξε στο στήθος του Μίλτου Τεντόγλου.

Το πρωί, η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη τερμάτισε στην τρίτη θέση, στον αγώνα βάδην 35 χιλιομέτρων, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου που διεξάγεται στην Βουδαπέστη, με χρόνο 2:43.22, πίσω από τις 2 Ισπανίδες βαδίστριες που κατέκτησαν το χρυσό και αργυρό μετάλλιο.

