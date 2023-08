Κοινωνία

Αλόννησος: σκάφος προσέκρουσε σε ύφαλο

Σκάφος αναψυχης προσέκρουσε σε ύφαλο στην Αλόννησο. Από την πρόσκρουση υπήρξαν τραυματισμοί.

Σε ύφαλο προσέκρουσε ιδιωτικό σκάφος αναψυχής στη θαλάσσια περιοχή όρου “Άγιος Πέτρος” Αλοννήσου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί, ο ένας από τους τέσσερις επιβαίνοντες.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν λιμενικοί που διαπίστωσαν ότι το σκάφος είχε εξωκείλει στην ακτή, μετά από πρόσκρουση του σε ύφαλο, προς αποφυγή ολικής του βύθισης. Οι τέσσερις επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το σκάφος και βγήκαν στη στεριά, ενώ ένας εξ αυτών, ο οποίος είχε τραυματιστεί, μεταφέρθηκε στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αλοννήσου, για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Αποτέλεσμα της πρόσκρουσης, ήταν η δημιουργία ρήγματος στο δεξιό πρωραίο τμήμα του σκάφους, κάτω από την ίσαλο γραμμή.

Το σκάφος, μετά από προσωρινή επισκευή της ρηγμάτωσης, πρόκειται να ανελκυστεί στον λιμένα Πατητηρίου Αλοννήσου. Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.

