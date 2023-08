Οικονομία

Δημόσιο: Έρχεται μέτρηση παραγωγικότητας, λογοδοσία στόχων, μπόνους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια θα είναι, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών, η αναδιοργάνωση διοικητικών λειτουργιών την οποία θα επιφέρει η παρακολούθηση παραγωγικότητας.

-

Η εφαρμογή της στοχοθεσίας σε όλο το Δημόσιο, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και της κάθε υπηρεσίας, αποτελεί το νέο στοίχημα που καλείται να κερδίσει η κυβέρνηση.

Το 2023 αποτελεί την πρώτη χρονιά εφαρμογής του νέου συστήματος, με βάση το οποίο καθορίζεται υποχρεωτική στοχοθεσία σε κάθε οργανική μονάδα και σε όλα τα επίπεδα διοίκησης με περιεχόμενο την υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων και ενεργειών σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο βέβαια των αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων.

Στο πεδίο εφαρμογής του σχετικού νόμου που ψηφίστηκε το 2022 εμπίπτουν περίπου 1.400 φορείς του δημοσίου, οι οποίοι καλούνται να συγκαθορίσουν στόχους, για την επίτευξη των οποίων είναι υπεύθυνοι οι προϊστάμενοι, οι οποίοι βαθμολογούνται, ανάλογα με την επίδοσή τους.

Το υπουργείο Εσωτερικών έχει καταρτίσει έναν πλήρη οδικό χάρτη, με στοχευμένες ενέργειες, για την υλοποίηση του κρίσιμου αυτού εργαλείου, που αποσκοπεί στην αύξηση της παραγωγικότητας στο δημόσιο. Παράλληλα, την επόμενη εβδομάδα θέτει σε εφαρμογή ειδικό «Πληροφοριακό Σύστημα Συλλογής Δεδομένων Στοχοθεσίας των Φορέων του Δημοσίου» όπου όλοι οι φορείς θα πρέπει να αναρτήσουν την στοχοθεσία όλων των προϊσταμένων τους. Στόχος του υπουργείου είναι τόσο ο έλεγχος της εφαρμογής του νόμου όσο και η ποιοτική αποτίμηση των στόχων που έχουν θέσει οι φορείς.

Την άμεση υποβολή απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με την ολοκλήρωση των ενεργειών στοχοθεσίας του Α’ σταδίου αξιολογικής περιόδου 2023, θα ζητήσει το αρμόδιο υπουργείο από τους δημόσιους φορείς με εγκύκλιο της υφυπουργού Εσωτερικών, Β. Χαραλαμπογιάννη, που αναμένεται να σταλεί στους αποδέκτες την προσεχή Δευτέρα. Όπως αναφέρει η ίδια στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, «αποτελεί πρόκληση για το υπουργείο η ολοκληρωμένη εφαρμογή της στοχοθεσίας -για πρώτη φορά- από τους φορείς, γιατί αμετάθετος στόχος μας είναι η αποτελεσματική εξυπηρέτηση του πολίτη και η λειτουργία του Δημοσίου, στην υπηρεσία του. Ο στόχος μας είναι η εισαγωγή μετρήσιμων, ποιοτικών στοιχείων για κάθε τομέα πολιτικής και η συσχέτιση αυτών με την άσκηση αρμοδιοτήτων, τις διοικητικές διαδικασίες που απαιτούνται και φυσικά με τους απαιτούμενους πόρους».

Έρχεται το bonus παραγωγικότητας δημοσίου υπαλλήλου

Σημειώνεται ότι στη βάση επίτευξης συγκεκριμένων στόχων ενεργοποιείται η διαδικασία πρόσθετης αμοιβής (μπόνους παραγωγικότητας) για το διάστημα της επιτυχούς εφαρμογής της στοχοθεσίας, τόσο για τους προϊσταμένους, όσο και για τους εργαζομένους σε μια μονάδα του Δημοσίου.

Το επόμενο βήμα, μετά την αποτίμηση των στόχων που έχουν θέσει οι φορείς, είναι η άμεση διεξαγωγή διαδραστικών εργαστηρίων σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ). Σε αυτό το στάδιο, κάθε Υπουργείο θα επεξεργαστεί με τη βοήθεια έμπειρων στελεχών της δημόσιας διοίκησης το σύνολο των στόχων του, ενόψει και της επικαιροποίησης των Ετήσιων Σχεδίων Δράσης των Υπουργείων στο Υπουργικό Συμβούλιο του Σεπτεμβρίου.

Ειδικότερα, το υπουργείο Εσωτερικών σε άμεση συνεργασία με κάθε φορέα θα προβεί σε ανάλυση των αρμοδιοτήτων και των διοικητικών λειτουργιών των οργανικών μονάδων και ανάπτυξη στόχων και βασικών δεικτών απόδοσης (KPIs) ανά διοικητικό επίπεδο (Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Τμήματα) και ανά τομέα πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα Ετήσια Σχέδια Δράσης των Υπουργείων, όσο και τις Αποφάσεις στοχοθεσίας των Οργάνων Διοίκησης, όπου αυτές υφίστανται.

Η παρακολούθηση αποδοτικότητας θα φέρει αναδιοργάνωση διοικητικής λειτουργίας

Βασική στόχευση είναι η ανάπτυξη ενός «λεξικού/δεξαμενής» στόχων και δεικτών μέτρησης ανά φορέα, ανά διοικητικό επίπεδο και ανά τομέα πολιτικής, το οποίο θα ενσωματωθεί στο «Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου» (Απογραφή) και στο Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRMS) -μόλις αναπτυχθεί πλήρως. Το λεξικό θα συμβάλει στην καταγραφή και ομαδοποίηση των στόχων και δεικτών μέτρησης ανά τομέα πολιτικής, ώστε για πρώτη φορά να υπάρχουν ιστορικά δεδομένα και συγκριτικά στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων και το σχεδιασμό πολιτικής. Ταυτόχρονα, η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των υπηρεσιών θα οδηγήσει σε αναδιοργάνωση της διοικητικής λειτουργίας και βελτιστοποίηση/απλούστευση των διαδικασιών.

Παράλληλα, η πλατφόρμα της Απογραφής (apografi.gov.gr) θα είναι έτοιμη να υποδεχθεί την ανάρτηση των αναθεωρημένων στόχων.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα φωτιά στην Χαβάη - Απειλεί σπίτια

Σεισμός στη Ρόδο

Φωτιά στην Άνδρο: Μάχη με τις φλόγες στα τέσσερα μέτωπα (εικόνες)