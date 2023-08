Πολιτική

Λεμεσός: Καθολική καταδίκη για την επίθεση σε τζαμί

Στόχος αγνώστων έγινε τζαμί στη Λεμεσό. Αντιδράσεις από Λευκωσία, Άγκυρα και Κατεχόμενα.

Εμπρηστική επίθεση σε τζαμί στη Λεμεσό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής.

Άγνωστοι πέταξαν αυτοσχέδιο εμπρηστικό μηχανισμό στο «νέο τζαμί», στην οδό Αγκύρας, στο παλιό Λιμάνι της πόλης, προκαλώντας ζημιές στους τείχους του. Η επίθεση, που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας, καταδικάστηκε τόσο από την κυπριακή και τουρκική κυβέρνηση όσο και από τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

«Όσοι επιδιώκουν μέσα από κάποιες ενέργειες να δημιουργήσουν ένα κλίμα πόλωσης και έντασης, δεν αντικατοπτρίζουν την επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφία Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που επιθυμούν την επανένωση τού τόπου μας στη βάση του συμφωνημένου πλαισίουί», είπε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης καταδίκασε την επίθεση κατηγορώντας τους δράστες ότι, «επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα αρνητικό κλίμα, για αυτό πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το τι έγινε χθες στη Λεμεσό είναι καταδικαστέο, δεν χωράει σε καμία απολύτως λογική και φυσικά δεν ανταποκρίνεται στα αισθήματα των Ελληνοκυπρίων έναντι των Τουρκοκυπρίων. Προσωπικά δεν έχω ενημέρωση αυτή τη στιγμή για το ποια ήταν τα κίνητρα πίσω από αυτή την ενέργεια που καταδικάζουμε και έχω δώσει οδηγίες για άμεση διερεύνηση της.

Όσοι επιδιώκουν μέσα από τέτοιες ενέργειες να δημιουργήσουν ένα κλίμα πόλωσης, ένα κλίμα έντασης σίγουρα δεν αντικατοπτρίζουν την επιθυμία της συντριπτικής πλειοψηφία του κυπριακού λαού, Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων που επιθυμούν την επανένωση τού τόπου μας στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου. Και εμείς θα συνεχίσουμε να πράττουμε ό,τι είναι δυνατόν προς αυτή την κατεύθυνση».





Τουρκικό ΥΠΕΞ: Παράδειγμα αντιισλαμισμού η επίθεση στο τζαμί

Το τουρκικό ΥΠΕΞ καταδικάζει την επίθεση στο τζαμί της Λεμεσού και υποστηρίζει πως «το όραμα των ‘δύο κρατών’της τουρκοκυπριακής πλευράς αποτελεί το μόνο ρεαλιστικό μοντέλο επίλυσης του Κυπριακού».

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι «καταδικάζουμε έντονα την εμπρηστική επίθεση στο τέμενος Koprulu Hac? Ibrahim Aga στην πόλη της Λεμεσού της ‘ελληνοκυπριακής δοίκησης’ τα ξημερώματα. Υποστηρίζουμε πλήρως τη δήλωση του ‘ΥΠΕΞξ’ της ‘ΤΔΒΚ σχετικά με αυτό το θέμα».

«Με αυτή την αποτρόπαια επίθεση προστέθηκε μια νέα ενέργεια όπως εκείνες που πραγματοποιήθηκαν στο παρελθόν κατά διαφορετικών τζαμιών της ‘ελληνοκυπριακής διοίκησης’. Αυτή η επίθεση, που είναι το τελευταίο παράδειγμα αυξανόμενου αντιισλαμισμού σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο στοχεύει τους μουσουλμάνους, αλλά αποκαλύπτει για άλλη μια φορά πόσο σοβαρή έχει φτάσει η απειλή για τις κοινές μας ανθρώπινες αξίες», αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σύμφωνα με το τουρκικό ΥΠΕΞ, «από την άλλη πλευρά, το μίσος και η μισαλλοδοξία που αποκαλύφθηκαν από την προαναφερθείσα επίθεση δείχνουν πόσο μακριά απέχουν ορισμένα τμήματα της ελληνοκυπριακής κοινότητας από την κατανόηση της συμβίωσης με μουσουλμάνους Τουρκοκύπριους για ειρήνη, ηρεμία και ανοχή. Αποτελεί περαιτέρω απόδειξη ότι το όραμα των ‘δύο κρατών’ της τουρκοκυπριακής πλευράς αποτελεί το μόνο ρεαλιστικό μοντέλο επίλυσης του Κυπριακού».

Ερσίν Τατάρ: Είναι δυναμίτης για την παγκόσμια ειρήνη τέτοιες επιθέσεις

Σε γραπτή δήλωση ο Ερσίν Τατάρ ανέφερε ότι, δεν πρέπει να λησμονείται η ανεκτικότητα μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών, η οποία είναι απαραίτητη για τον σεβασμό και την κατανόηση των λαών, διαφορετικών θρησκειών.

Με τον κατοχικό ηγέτη να αναφέρει πως «η επίθεση κατά του τζαμιού στη Λεμεσό είναι μια εκδήλωση εχθρικού θυμού ενάντια στην πίστη και τις ιερές αξίες περισσότερων από 2 δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, κάτι που δεν μπορεί να εξηγηθεί μέσω της δημοκρατίας και της ελευθερίας της έκφρασης».

Ο Ερσίν Τατάρ ζήτησε άμεση προσαγωγή των δραστών στη δικαιοσύνη και πρόσθεσε πως τέτοιες απηρχαιωμένες, κατά την έκφρασή του, επιθέσεις αποτελούν απειλή για την ανθρωπότητα σε ολόκληρο τον κόσμο, και είναι δυναμίτης για την παγκόσμια ειρήνη.

