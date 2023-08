Πολιτική

Μπέος: η Προϊσταμένη, ο “τόφαλος” και οι υπογραφές εναντίον του

Γυναίκες μαζεύουν υπογραφές εναντίον του Δημάρχου Βόλου για προσβλητικές αναφορές κατά γυναίκας την οποία αποκάλεσε «Τόφαλο».

Υπογραφές συγκεντρώνονται μέσω της πλατφόρμας Avaaz ενάντια στον δήμαρχο Βόλου Αχιλλέα Μπέο, μετά την πρωτοβουλία 550 γυναικών από όλους τους επαγγελματικούς χώρους και το πολιτικό φάσμα που υπέγραψαν κείμενο –καταγγελία με αφορμή την επίθεση στην Προϊσταμένη Νεοτέρων Μνημείων Θεσσαλίας κ. Ρέα Γεωργίου.

Ο δήμαρχος Βόλου πριν από μερικές μέρες χαρακτήρισε «τόφαλο» την κ. Γεωργίου γεγονός που ξεσήκωσε τις γυναίκες της περιοχής. Στη συνέντευξη Τύπου που είχε δώσει ο κ. Μπέος ανέφερε πως η δημοτική αρχή δέχτηκε όλα αυτά τα χρόνια τα πυρά για τα έργα που έκανε και πλέον έχει επιστρατευθεί ο «τόφαλος» όπως χαρακτήρισε, την κ. Γεωργίου κατηγορώντας τη ότι στέρησε από την πόλη 760.000 ευρώ για τη δημιουργία του διπλού κυκλικού κόμβου στη Ν. Ιωνία.

Οι 550 γυναίκες που κατηγορούν τον δήμαρχο της πόλης για σεξιστική συμπεριφορά αναφέρουν στην ανακοίνωσή τους:

«Η λεκτική βία και η σεξιστική συμπεριφορά του Αχιλλέα Μπέου δεν έχει προηγούμενο και δεν γνωρίζει κανένα όριο. Γιατροί, νομικοί, εισαγγελείς, πανεπιστημιακοί, καλλιτέχνες, αγρότες, εργαζόμενοι σε διαφορετικά πεδία έχουν υπάρξει θύματα αυτής της λεκτικής βίας. Με μια ιδιαίτερη προτίμηση στο θηλυκό φύλο όπου ακόμα και την Ημέρα της Γυναίκας χυδαιολογεί κατά των γυναικών και ενισχύει την κουλτούρα του βιασμού με αντίστοιχα ανέκδοτα. Συνεχίζουμε τη συλλογή υπογραφών των 550 γυναικών και θηλυκοτήτων, με υπογραφές ΟΛΩΝ των φύλων από ΟΛΗ τη χώρα για να δώσουμε ένα ισχυρό μήνυμα στον απερχόμενο δήμαρχο Βόλου ότι η ανοχή μας στην κακοποιητική του συμπεριφορά τελείωσε και ότι κάθε φορά που θα καθυβρίζει όποι@ αντιστέκεται στις βλέψεις και τα σχέδια του, αυτή η συμπεριφορά δεν θα πρέπει να μένει ατιμώρητη. Το αρχικό κείμενο υπογραφών έχει ως εξής: «Η ανοχή είναι συνενοχή.

Συνενόχους αναζητά τα τελευταία εννέα χρόνια, ο δήμαρχος της πόλης του Βόλου, όταν με αυτό τον αήθη, σεξιστικό και ρατσιστικό του λόγο απευθύνεται σε γυναίκες που θεωρεί εμπόδια στο δρόμο της επέλασης του στα τοπικά δρώμενα. Τελευταίος του στόχος, αλλά σίγουρα όχι έσχατος, η διευθύντρια της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Μαγνησίας, η αρχιτεκτόνισσα Ρέα Γεωργίου, που «τόλμησε» να προχωρήσει σε όσα η θέση και ο νόμος της επιτρέπουν, αλλά και της επιβάλλουν. Η λεκτική βία την οποία υφίσταται το τελευταίο διάστημα η κ. Ρέα Γεωργίου, υπηρεσιακός παράγοντας άλλωστε, ασφαλώς δεν είναι κάτι καινούργιο για τα αυτιά μας. Συνηθίσαμε, σχεδόν, τα τελευταία εννέα χρόνια, γυναίκες και άνδρες, να κουβαλάμε τα επίθετα με τα οποία αρχίζει και τελειώνει η γραμματική κατά Αχ. Μπέο, κάτι που ίσως από την πλευρά του παρερμηνεύτηκε σαν αδυναμία μας ή ακόμη-ακόμη και αποδοχή του πολιτικού κουτσαβακισμού.

Οι γυναίκες που υπογράφουμε παρακάτω, νοικοκυρές, επαγγελματίες, επιστημόνισσες, εργάτριες, υπάλληλοι, άνεργες, συνταξιούχες είτε μας λένε Ρεα, Κατερίνα, είτε Ειρήνη, είτε Βασιλική, είτε Νατάσα διαμηνύουμε στο δήμαρχο της πόλης του Βόλου ότι:-Θα πρέπει να αποφασίσει, ότι θα έχει απέναντι του γυναίκες σε θέση ευθύνης, με άποψη που θα διαφέρει από τη δική του και δυναμική που θα ξεπερνάει αυτή της… ζυγαριάς. Θα πρέπει να αντιληφθεί ότι οι γυναίκες της περιοχής, έχουν πλούσια ιστορία αντίστασης στις λογικές που εγκαθίδρυσε στην πλατεία Ρήγα Φεραίου, ιστορία που δεν πατάει σε γόβες κόκκινες, σαν αυτές που μοιράζει με τόση μεγαθυμία.– Θα πρέπει να δεχτεί, ότι εμείς οι γυναίκες της περιοχής, κρατούμε στα χέρια μας και την εκλογή για την οποία σπαρταράει σαν το ψάρι το τελευταίο διάστημα. Για να μην ξεχνιόμαστε… Οι γυναίκες της πόλης, είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ. Εμείς και μετά τις εκλογές».

Πηγή: mangesianews

