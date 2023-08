Αθλητικά

Σάκκαρη: Πρόωρο “αντίο” από το US Open

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελληνίδα τενίστρια ηττήθηκε από τη Ρεμπέκα Μασάροβα και αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο του αμερικανικού Grand Slam.

-

Πρόωρο «αντίο» από το US Open είπε η Μαρία Σάκκαρη. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηττήθηκε με 2-0 σετ (6-4, 6-4) από την Ισπανίδα, Ρεμπέκα Μασαρόβα κι αποχαιρέτησε από πολύ νωρίς το τελευταίο Major για το 2023.

«Κλειδί» στην εξέλιξη του ματς ήταν το πρώτο σετ. Η Σάκκαρη προηγήθηκε με 4-2 κι έδειχνε έτοιμη να προηγηθεί, αλλά ξαφνικά υπέστη «μπλακ άουτ». Η Μασαρόβα πήρε τέσσερα διαδοχικά game, φέρνοντας τα πάνω κάτω και κάνοντας το 1-0.

Με τη ψυχολογία στα ύψη η Ισπανίδα κατάφερε να διαχειριστεί καλύτερα το παιχνίδι στο δεύτερο σετ, έκανε το μπρέικ που χρειαζόταν κι έφτασε στο 6-4 και στη νίκη.

Ειδήσεις σήμερα:

F1 - Grand Prix Ολλανδίας: Πρωτιά στην τηλεθέαση για την νίκη του Φερστάπεν

Τροχαίο δυστύχημα στη Βούλα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε δέντρο

Ενδοοικογενειακή βία – Αργυρούπολη: Πέθανε η Όλγα που είχε ξυλοκοπηθεί από τον προπονητή τζούντο