Φωτιές: Αναζωπυρώσεις σε Έβρο και Ροδόπη - 74 μέτωπα σε όλη τη χώρα

Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε Έβρο και Ροδόπη, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να αντιμετωπίζουν συνολικά 74 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια.

Αναζωπυρώσεις σε Έβρο και Ροδόπη αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Συνολικά βρίσκονται αντιμέτωπες με 74 πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια, την ώρα που το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 27 νέες δασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες εκ των οποίων, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Στον Έβρο, αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζονται στις περιοχές Λευκίμμη, Λεπτοκαρυά και Τρεις Βρύσες. Συνδρομή παρέχουν δυνάμεις από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα η Κύπρος με δύο αεροσκάφη, η Τσεχία με 16 πυροσβέστες και 3 οχήματα, η Σλοβακία με 39 πυροσβέστες και 8 οχήματα, η Σερβία με 28 πυροσβέστες καθώς και μέσω διακρατικής συμφωνίας η Αλβανία με 46 πυροσβέστες και 5 οχήματα.

Στη Ροδόπη, αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζονται στις περιοχές Κασσιτερά και Κίρκη. Συνδρομή παρέχουν 36 πυροσβέστες με 5 οχήματα από Βουλγαρία.

Στην Πάρνηθα, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις και αντιμετωπίζουν διάσπαρτες ενεργές καύσεις, κυρίως στη νοτιοδυτική πλευρά της, κοντά στο Φρούριο της Φυλής

Στη Βοιωτία αναζωπυρώσεις αντιμετωπίζονται στον ορεινό όγκο των περιοχών Στείρι και Κυριάκι.

Επίσης, συνδρομή παρέχουν μεγάλος αριθμός εθελοντών πυροσβεστών, δυνάμεις που έχει διαθέσει το Γενικό Επιτελείο Εθνικής 'Αμυνας και η Ελληνική Αστυνομία, καθώς και υδροφόρες και μηχανήματα έργου των περιφερειών.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Για αύριο Τρίτη παραμένει υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές της χώρας. Σε γενική επιφυλακή παραμένει το προσωπικό των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών της επικράτειας προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι αυξημένες υπηρεσιακές απαιτήσεις, που έχουν προκύψει λόγω του μεγάλου αριθμού πυρκαγιών, ενώ συνεχίζονται οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, καθώς και περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Τέλος, το Πυροσβεστικό Σώμα καλεί όλους τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

