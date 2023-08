Υγεία - Περιβάλλον

Κρήτη: καυγάς έξω από Κέντρο Υγείας - Συνελήφθησαν πατέρας, γιος και 4 αδέρφια

Μία προσπέραση, οδήγησε δύο οικογένειες να "παίξουν ξύλο" έξω από το κέντρο Υγείας.



Σε 8 συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία για τον άγριο καυγά μεταξύ οικογενειών έξω από το Κέντρο Υγείας Μοιρών στο Ηράκλειο, το μεσημέρι της Δευτέρας 28 Αυγούστου 2023.

Συνελήφθησαν 4 άτομα από τη μια οικογένεια και άλλα 4 από την άλλη. Ειδικότερα ο πατέρας και οι 3 γιοι από τη μια πλευρά ηλικιών 54 ετών, 25 ετών, 23 ετών και 21 ετών αντιστοίχως.

Από την άλλη πλευρά συνελήφθησαν άλλα τέσσερα άτομα όλα αδέλφια μεταξύ τους ηλικιών 29 ετών, 28 ετών, 23 ετών και 19 ετών. Μάλιστα οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αλληλομηνύθηκαν μεταξύ τους και είναι όλοι παθόντες, δράστες και φυσικά συλληφθέντες. Παράλληλα με τις συλλήψεις βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο μαχαίρια, ένα σφυρί και ένα σπρέι πιπεριού.

Ο άγριος καυγάς που οδήγησε μάλιστα και δύο άτομα να νοσηλευτούν σημειώθηκε έξω από το Κέντρο Υγείας Μοιρών ωστόσο είχε ξεκινήσει νωρίτερα σε δρόμο στο χωριό Γαλιά όταν δύο νεαροί από κάθε οικογένεια ένας 25χρονος και ένας 19χρονος καυγάδισαν για μια προσπέραση με τα αυτοκίνητα. Στο επεισόδιο συμμετείχε και ο πατέρας. Λίγο αργότερα οι νεαροί συναντήθηκαν στο Κέντρο Υγείας λόγω τραυματισμού τους από τον καυγά.

Όταν ο ένας «έπεσε» πάνω στον άλλο έξω από το Κέντρο Υγείας τότε ο καυγάς αναζωπυρώθηκε και η κάθε πλευρά κάλεσαν για ενισχύσεις με αποτέλεσμα να καταφθάσουν μέλη των οικογενειών από Γαλιά και Βορίζια όπου έγινε το «σώσε».

Πηγή: neakriti.gr

