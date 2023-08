Οικονομία

Ρόδος: δεύτερος ξενοδόχος έκανε “σπίτι” για παράτυπους μετανάστες, με το... αζημίωτο

Εξάρθρωση νέας σπείρας διακίνησης και παροχής στέγης σε μετανάστες στην Ρόδο. Συνελήφθη ιδιοκτήτης ξενοδοχείου στην Ιαλυσό κι ένας υπάλληλος.

Στην εξάρθρωση και δεύτερης σπείρας διακίνησης μεταναστών που φιλοξενούσε μετανάστες σε ξενοδοχείο της Ρόδου και στην σύλληψη δύο εμπλεκόμενων προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου.

Οπως αναφέρουν οι πληροφορίες της “δημοκρατικής” στους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου περιήλθε νέα πληροφορίες που θέλει μέλη εγκληματικής οργάνωσης να διευκολύνουν την παράνομη είσοδο μη νόμιμων αλλοδαπών στην χώρα μας από την Τουρκία και να μεταφέρουν μετανάστες σε ξενοδοχείο στην Ιαλυσό Ρόδου, όπου εκεί τους αποκρύπτουν σε δωμάτια μέχρι να τους μεταφέρουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης.

Από την έρευνα των αστυνομικών διαπιστώθηκε ότι ένας 49χρονος υπήκοος Ουγγαρίας είναι ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και χθες οργανώθηκε με την συμμετοχή και αστυνομικών της ομάδας Ο.Π.Κ.Ε για την εξάρθρωση της σπείρας.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έφοδο στο ξενοδοχείο και βρήκαν 91 μη νόμιμους αλλοδαπούς να «φιλοξενούνται» στα δωμάτια του!!

Διαπιστώθηκε επιπλέον ότι ένας 23χρονος Παλαιστίνιος εργαζόμενος στο ξενοδοχείο είχε τον ρόλο της είσπραξης των χρημάτων από τους μετανάστες ενώ λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ιδιοκτήτης.

Οι μετανάστες ανέφεραν εξεταζόμενοι ότι εισήλθαν στην χώρα από την Τουρκία προ 15νθημέρου και διέμεναν στο ξενοδοχείο πληρώνοντας 50 ευρώ για την μίσθωση του κάθε δωματίου.

Η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου έχει κινήσει την διαδικασία διοικητικής απέλασης των μεταναστών ενώ οι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν το πρωί της Τετάρτης ενώπιον της Εισαγγελέως Υπηρεσίας για τα περαιτέρω.

