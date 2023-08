Life

Μύκονος - Ρομπέρτα Μέτσολα: απόβαση για... φαγητό στο νησί των ανέμων (βίντεο)

Οι γεύσεις που δοκίμασε στο πρόσφατο ταξίδι της στο κυκλαδίτικο νησί, έφεραν ξανά για λίγες ημέρες στην Μύκονο, την Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Απόδραση-εξπρές στην Μύκονο έκανε η Ρομπέρτα Μέτσολα.

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βρέθηκε για λίγες ώρες στο "νησί των ανέμων" προκειμένου να απολαύσει μαζί με την οικογένειά της τα πιάτα γνωστού εστιατορίου στον Ορνό, το οποίο ειδικεύεται στο ψάρι.

Σύμφωνα με το mykonoslive.tv, η Ρομπέρτα Μέτσολα είχε επισκεφθεί το συγκεκριμένο μαγαζί στο προηγούμενο της ταξίδι στην Μύκονο και είχε ξετρελαθεί με τις γεύσεις που είχε δοκιμάσει, όπως και τώρα.

Λάτρης του ελληνικού φαγητού, έδειξε ιδιαίτερη προτίμηση στα φρέσκα θαλασσινά ενώ σε συζήτηση που είχε με τον ιδιοκτήτη του εστιατορίου τον προέτρεψε να διατηρήσει τον ελληνικό χαρακτήρα του μενού του και να μην παρασυρθεί από την… μόδα του σούσι που σερβίρεται σχεδόν σε όλα τα μαγαζιά της Μυκόνου.

Η 44χρονη Metsola είναι η νεότερη σε ηλικία πρόεδρος της Ευρωβουλής και η τρίτη γυναίκα στην ιστορία που κατέχει αυτό το αξίωμα. Είναι παντρεμένη με τον Φινλανδό πρώην πολιτικό Ukko Metsola με τον οποίο έχουν αποκτήσει τέσσερα παιδιά.

