Πολιτισμός

Αγιά Σοφιά: Πολιτική κόντρα για την… “ποδαρίλα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άγρια σύγκρουση πολιτικών αρχηγών ξέσπασε μετά το άρθρο του ενός με τίτλο “Η Αγία Σοφία βρωμάει κάλτσες”.

-

Άγριος καβγάς για την Αγία Σοφία ξέσπασε μεταξύ του κόμματος του Αχμέτ Νταβούτογλου και του κόμματος του Καραμολλάογλου, που είχαν συνεργαστεί στις προεδρικές εκλογές.

Ποιος είναι ο λόγος; Οι «κάλτσες που βρωμάνε» στην Αγία Σοφία.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, έπειτα από την συνάντηση των δύο αρχηγών, η εφημερίδα Καρά που στηρίζει το κόμμα Νταβούτογλου έγραψε άρθρο με τίτλο «Η Αγία Σοφία βρωμάει κάλτσες».

Αντέδρασε αμέσως η εφημερίδα Μιλλί του κόμματος Ευημερίας με τίτλο «Πως βρωμάει κάλτσες η Αγία Σοφία».

Μάλιστα η εφημερίδα υποστηρίζει ότι «φυσικά, το πραγματικό πρόβλημα δεν είναι οι κάλτσες ή τα παπούτσια. Μήπως να υψώσουμε και την ελληνική σημαία στην Αγία Σοφία», διερωτάται κυνικά ο αρθργράφος και συνεχίζει «ή μήπως κάποιες μέρες της εβδομάδας να διοικεί την Κων/πολη Έλληνας και τις υπόλοιπες Τούρκος;».

Υποστηρίζει μάλιστα πως η Αγία Σοφία είναι το σύμβολο της Άλωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιός Δυτικού Νείλου: 3 θάνατοι σε 7 ημέρες στην Ελλάδα

Μύκονος - Ρομπέρτα Μέτσολα: απόβαση για... φαγητό στο νησί των ανέμων (βίντεο)

Αυτοδιοικητικές εκλογές - Τζιτζικώστας: Οι 154 υποψήφιοι της “Αλληλεγγύης”