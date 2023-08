Κοινωνία

Βάρκιζα: “Επίμονοι” διαρρήκτες έβαλαν στόχο διαμέρισμα ηλικιωμένων (βίντεο)

Κακοποιοί έχουν στοχοποιήσει το ζευγάρι! Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε την προσπάθεια διαρρηκτών να μπουν στο σπίτι από το μπαλκόνι, ενώ οι ένοικοι του ήταν μέσα στο διαμέρισμα.

Ρεπορτάζ των Γιάννη Αρβανίτη και Άννας Νικολάου, από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1

Κάμερα ασφαλείας έχει καταγράψει την τελευταία - κι ευτυχώς αποτυχημένη - προσπάθεια δύο κακοποιών, να εισβάλλουν σε διαμέρισμα 1ου ορόφου πολυκατοικίας, στην Βάρκιζα.

Έχουν απαθανατιστεί, ο ένας κακοποιός να βοηθά τον άλλο για να σκαρφαλώσει στο μπαλκόνι και από εκεί να μπει στο διαμέρισμα, όπου ζει ένα ζευγάρι ηλικιωμένων.

Δεν αποκλείεται οι δύο άνδρες, να είναι εκείνοι που επανειλημμένα προσπάθησαν να «χτυπήσουν» το ηλικιωμένο ζευγάρι, τις τελευταίες εβδομάδες.

Αρκετές φορές το τελευταίο διάστημα, άγνωστοι προσπάθησαν να τους εξαπατήσουν ή να τους κλέψουν!

Αστυνομικές πηγές, μιλώντας στον ΑΝΤ1, κάνουν λόγο για συνήθη πρακτική κακοποιών, με στοχοποίηση διαμερισμάτων που έχουν εύκολη πρόσβαση.

