Μιχαηλίδου: Τα σχολεία ανοίγουν με καθηγητές και βιβλία - Συμμαθητής μου ο Κασσελάκης (βίντεο)

Τι είπε η Υφ. Παιδείας για τους αναπληρωτές καθηγητές και τα κενά στα σχολεία. Ποιοι μαθητές θα κάνουν τηλεκπαίδευση με το “πρώτο κουδούνι”. Τι αποκάλυψε για τον υποψήφιο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 μίλησε η Υφυπουργός Παιδείας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ενόψει της έναρξης της σχολικής χρονιάς, στις 11 Σεπτεμβρίου.

Απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις επεσήμανε ότι «τα βιβλία υπάρχουν στα σχολεία, ήδη σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και από τον Ιούνιο».

Σε ότι αφορά το διδακτικό προσωπικό, η Δόμνα Μιχαηλίδου είπε ότι «σήμερα ή αύριο δημοσιεύεται η λίστα με τους αναπληρωτές καθηγητές και πως πριν από λίγες ημέρες ορκίστηκαν πάνω από 3.000 καθηγητές. Θα δούμε με την δεύτερη κατανομή αν και που υπάρχουν κενά, ώστε να καλυφθούν το ταχύτερο και με μια προτεραιότητα πχ. δεν μπορούμε να αφήσουμε τους μαθητές της Γ’ Λυκείου χωρίς μαθηματικό».

Η Υφυπουργός Παιδείας σημείωσε ότι «τα τελευταία τέσσερα χρόνια έγιναν 32.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών, εκ των οποίων οι 10.000 στην ειδική αγωγή».

Σε ότι αφορά την σχολική στέγη και την προετοιμασία των σχολείων, σημείωσε ότι υπάρχουν περιορισμένα προβλήματα, επισημαίνοντας πως «προσπαθούμε να δούμε πως θα αντιμετωπίσουμε ζητήματα όπως στον Έβρο που κάηκε η στέγη του σχολείου ή άλλη περίπτωση στο Ηράκλειο, όπου γίνονται εργασίες στο σχολείο. Εκεί το μάθημα θα αρχίσει με τηλεκπαιδευση και την εβδομάδα μετά τις 11 Σεπτεμβρίου θα πάνε στο σχολείο τα παιδιά».

Για τις τροποποιήσεις στο ωράριο αποχώρησης μαθητών από το ολοήμερο σχολείο, η κ. Μιχαηλίδου ανέφερε «έχουμε 3.700 ολοήμερα δημοτικά σε ένα σύνολο 5.400 δημοτικών σχολείων. Αυτό που είπαμε συζητώντας και με τους γονείς, είναι ότι το παιδί να μπορεί να το παίρνει ο γονιός σε διαφορετικές ώρες μετά το τέλος των μαθημάτων, ώστε να έχουν οι γονείς την επιλογή της ώρας να πάρουν το παιδί και να μην το αφήσουν μέχρι τις 17:30, ανησυχώντας για το πώς θα ανταποκριθεί το παιδί, ιδίως όταν είναι μικρό και στις πρώτες τάξεις».

Σχετικά με τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, η Υφυπουργός Παιδείας είπε ότι «παιδιά εκτός βρεφονηπιακών σταθμών δεν μένουν πλέον στην Ελλάδα. Υπάρχουν δύο επικοινωνιακά ζητήματα: Τα προηγούμενα χρόνια η χρηματοδότηση των βρεφονηπιακών σταθμών και των ΚΔΑΠ ήταν κυρίως από το ΕΣΠΑ. Όταν δεν δίνονταν σε όλα τα παιδιά κουπόνια για ΚΔΑΠ, επειδή ήταν στον ίδιο κωδικό, έβγαινε ο τίτλος ότι μένουν παιδιά εκτός σταθμών, ενώ δεν ίσχυε. Επιπλέον, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια έχουμε αυξήσει σημαντικά, από 19.000 σε 32.000 ευρώ το εισοδηματικό όριο για τους δικαιούχους».

«Το πρόβλημα είναι για τους γονείς που έχουν λάβει voucher για βρεφικούς σταθμούς. Έχουμε 180.000 βρεφάκια έως 2,5 ετών δηλαδή και έχουμε 25.000 θέσεις σε σταθμούς. Ήδη υπάρχει πρόγραμμα 200 εκατομμυρίων ευρώ, ώστε οι 25.000 θέσεις να γίνουν 75.000 θέσεις άμεσα», όπως συμπλήρωσε.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ρωτήθηκε και για τον υποψήφιο Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, με τον οποίο υπήρξαν συμμαθητές, περιγράφοντας τον ως ένα ήρεμο παιδί, αποφεύγοντας πάντως να κάνει χαρακτηρισμούς για την πολιτική πορεία και τις θέσεις του.

