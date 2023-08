Πολιτική

Οικονόμου για ταυτότητες: Όχι σε “παιχνίδια” με τις θρησκευτικές ευαισθησίες

Μέχρι πότε θα ισχύουν οι παλιές τύπου ταυτότητες, ακόμη κι εκείνες που εκδίδονται σήμερα. Τι είπε ο Υπ. Προστασίας του Πολίτη για τις αντιδράσεις.

Ο υπουργός Προστασίας Πολίτη Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας μεταξύ άλλων για το θέμα των ταυτοτήτων. «Στις 25 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η διαδικασία έκδοσης των νέων ταυτοτήτων ενώ σε δύο χρόνια από σήμερα τον Αύγουστο του 2026 δεν θα ισχύουν οι παλιές».

Ο Υπουργός διευκρίνισε στον ΣΚΑΙ ότι οι νέες ταυτότητες είναι μια νέα πραγματικότητα που θα αλλάξει τη ζωή των πολιτών προς το ασφαλέστερο τόσο για τις αεροπορικές μετακινήσεις όσο και για τις πλαστογραφήσεις. Σχολίασε μάλιστα ότι οι ταυτότητες που υπάρχουν σήμερα εκδίδονται με απαρχαιωμένους όρους του 1961. Ξεκαθάρισε ότι οι νέες ταυτότητες θα είναι ανεπίδεκτες πλαστογράφησης και ότι θα αναγράφουν τις απολύτως απαραίτητες προσωπικές πληροφορίες αποθηκευμένες στο τσιπ. Ανέλυσε ότι θα περιέχουν στο τσιπ πληροφορίες όπως φύλο, όνομα, επώνυμο, ύψος, βιομετρικά χαρακτηριστικά και δακτυλικά αποτυπώματα, ενώ διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα γεωχωρικού προσδιορισμού, χαρακτηρίζοντας «ανοησίες» τις θεωρίες περί παρακολούθησης μέσω των νέων ταυτοτήτων.



Η διαδικασία έκδοσης θα ακολουθήσει την ανάλογη με τα εμβόλια, καθώς σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής ετοιμάζεται σχέδιο σύμφωνα με το οποίο θα λειτουργεί πλατφόρμα στην οποία ο πολίτης θα καταθέτει την αίτηση μέσω gov σε 370 σημεία σε όλη την επικράτεια. Ο πολίτης θα υποβάλλει αίτηση στην πλατφόρμα ακολούθως θα έρχεται ειδοποίηση και θα ορίζεται ραντεβού στο αστυνομικό τμήμα για την έκδοση της νέας αστυνομικής ταυτότητας το κόστος της οποίας ανέρχεται στα 10 ευρώ.

O κ. Οικονόμου τόνισε ακόμη ότι οι ουρές για τις ταυτότητες παλαιού τύπου δεν έχουν νόημα καθώς σε δυο χρόνια τον Αύγουστο του 2026, καμία παλιά ταυτότητα δεν θα ισχύει, με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό. Έκανε λόγο για πολιτικά παιχνίδια που εκμεταλλεύονται τις θρησκευτικές ευαισθησίες, καλώντας την εκκλησία να «αποκρούσει κάθε προσπάθεια που κινείται στη σφαίρα του σκοταδισμού».«Όσοι δηλητηριάζουν τα μυαλά των ανθρώπων ας αναλογιστούν ότι βάζουν νερό στο μύλο όσων θέλουν να πλαστογραφήσουν», σημείωσε ενδεικτικά.

Αναφορικά με τις αντιδράσεις των φωτογράφων όμως, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη τόνισε ότι πρόκειται για λογική διαμαρτυρία και για το λόγο αυτό η κυβέρνηση εξετάζει τρόπους επίλυσης.

