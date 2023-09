Κοινωνία

Σοβαρά τροχαία στην Παραλιακή

Τα δύο ατυχήματα προκάλεσαν τραυματισμούς και σοβαρές υλικές ζημιές. Στο ένα από τα δύο, εντοπίστηκε υπερβολική ταχύτητα αλλά και είσοδος στο αντίθετο ρεύμα.

Δύο σιβαρά τροχαά ατυχήματα σημειώθηκαν σήμερα σε διαφορετικά ύψη της Παραλιακής Λεωφόρου.

Το πρώτο συνέβη λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Πέμπτης στην παλιά Παραλιακή Λεωωφόρο στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος της οδού Εθνάρχου Μακαρίου και του νοσοκομείου Μετροπόλιταν. Συγκεκριμένα ένα αυτοκίνητο το οποίο σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες κινείτο με πολύ μεγάλη ταχύτητα, μπήκε αναίτια στο αντίθετο ρεύμα και χτύπησε πεζή γυναίκα, παρασύροντάς την στο οδόστρωμα και τραυματίζοντάς τη σοβαρά στο κεφάλι. Η γυναίκα διακομίστηκε στο νοσοκομείο Μετροπόλιταν και άγνωστη παραμένει η πορεία της υγείας της.

Το δεύτερο τροχαίο σημειώθηκε λίγο αργότερα στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ και περιλάμβανε σύγκρουση δύο αυτοκινήτων τα οποία ανατράπηκαν και τα δύο. Από το ένα όχημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Τροχαίας, βγήκε ελαφρώς τραυματισμένη μόνη της η οδηγός. Στο άλλο όχημα επέβαιναν ο οδηγός και μία ηλικιωμένη συνοδηγός, η οποία απεγκλωβίστηκε με ειδικό φορείο μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Οι πληροφορίες μέχρι στιγμής, αναφέρουν ως τραυματισμένο και τον οδηγό, χωρίς να διευκρινίζεται αν έχει απεγκλωβιστεί ή όχι από το ανατραπέν όχημα.

Τα δύο ατυχήματα προκάλεσαν εκτεταμένη κυκλοφοριακή συμφόρηση και στα δύο ρεύματα της παραλιακής οδού, τα οποία ελευθερώθηκαν μετά από τις 14.00.

