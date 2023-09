Life

“ΑΝΤ1 FLASHBACK” με τηλεοπτικούς χορούς και μυθοπολασία γένους θηλυκού

Ταξίδι στο χρόνο με τους Μαρία Ηλιάκη και Νικόλα Ράπτη, παρέα με αγαπημένους παρουσιαστές και τα τηλεπαιχνίδια που άφησαν εποχή.

Αυτό το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου και την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου στις 20:00, το «ΑΝΤ1 FLASHBACK» με τη Μαρία Ηλιάκη και τον Νικόλα Ράπτη έρχεται στο ΜΑΚ TV για να μας ταξιδέψει πίσω στον τηλεοπτικό χρόνο και να μας χαρίσει μοναδικές στιγμές γέλιου, συγκίνησης και νοσταλγίας.

Η Μαρία Ηλιάκη και ο Νικόλας Ράπτης με τον δικό τους μοναδικό τρόπο αναφωνούν… «ANT1 FLASHBACK» και μας καλούν στην παρέα τους, γιατί ήρθε η ώρα… να μάθουν οι νέοι και να θυμηθούν οι παλιοί τις μοναδικές στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης, που ζήσαμε μέσα από την ιστορία του ΑΝΤ1.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΑΣ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΟΙ ΧΟΡΟΙ…

Έχουμε συνηθίσει να γελάμε με τα αστεία παθήματά τους και να αγωνιούμε για τις δραματικές εξελίξεις στις περιπέτειές τους. Όμως, υπάρχουν και οι τηλεοπτικές στιγμές που οι πρωταγωνιστές… το ρίχνουν έξω παρασύροντας κι εμάς με το κέφι τους! Ήρθε η ώρα να απολαύσουμε μερικά από τα πιο διασκεδαστικά επεισόδια των σειρών που λατρεύουμε να βλέπουμε ξανά και ξανά! Το Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, η Ρένια Λουιζίδου, ο Κώστας Καραφώτης και ο Γιάννης Αϊβάζης.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΜΥΘΟΠΛΑΣΙΑ ΓΕΝΟΥΣ ΘΗΛΥΚΟΥ

Τις αγαπήσαμε από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκαν στις οθόνες μας, αφού μας κέρδισαν με το ταλέντο, τη λάμψη και την προσωπικότητά τους και μέσα από τους ρόλους που υποδύθηκαν μας χάρισαν μερικούς από τους πιο λατρεμένους χαρακτήρες. Οι πρωταγωνίστριες που μπήκαν στη ζωή μας είτε μέσα από κωμωδίες, είτε μέσα από δράματα, μας χάρισαν ερμηνείες γεμάτες συναισθήματα, αφήνοντας η καθεμιά το δικό της στίγμα στην ελληνική μυθοπλασία. Την Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου, FLASHBACK στον ΑΝΤ1 θα κάνουν, μεταξύ άλλων, η Σοφία Παυλίδου, η Ντέπυ Γκολεμά και ο Δημήτρης Μηλιόγλου.

Δείτε το trailer:

www.maktv.gr/ant1flashback

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Αλέξης Σκουλίδης

Επιμέλεια Εκπομπής: Νανά Ηλιοπούλου

Οργάνωση Παραγωγής: Νίκος Παπαγεωργίου

