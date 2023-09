Κοινωνία

Κίνηση - Κηφισός: Μποτιλιάρισμα από ακινητοποίηση νταλίκας

Συμφόρηση και στον Άγιο Δημήτριο απο θραύση αγωγού ΕΥΔΑΠ και καθίζηση οδοστρωματος

Νταλίκα ακινητοποιήθηκε στη Λεωφόρο Κηφισού το πρωί της Παρασκευής.

Οι λόγοι για τους οποίους η νταλίκα αδυνατούσε να συνεχίσει την κυκλοφορία της δεν έγιναν γνωστοί. Πάντως τα οχήματα χρησιμοποιούσαν μόνο τις υπόλοιπες τρεις λωρίδες του ρεύματος ανόδου της λεωφόρου (προς τη Λαμία), με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Το συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 06.45 στο ύψος της συμβολής της Κηφισού με την οδό Αχαρνών. Λίγο μετά τις 07.30 το όχημα απομακρύνθηκε από εταιρία Οδικής Βοήθειας, και η συμφόρηση σταδιακά υποχώρησε.

Δεν ήταν όμως αυτό, το μοναδικό πρόβλημα που ταλαιπώρησε τους οδηγούς της Αθήνας την Παρασκευή.

Τις πρωινές ώρες σημειώθηκε θραύση αγωγού της ΕΥΔΑΠ και καθίζηση οδοστρώματος στην οδό Σουλίου στον Άγιο Δημήτριο, από το ύψος της συμβολής με οδό Ρούμελης μέχρι και εκείνο της συμβολής με οδό Πρεβέζης, και στα δύο ρεύματα. Το αποτέλεσμα ήταν, μέχρι να αποκλειστεί το πληγέν τμήμα και να διακοπεί η ροή του νερού, να δημιουργηθεί και στο σημείο αυτό, έντονο κυκλοφοριακό πρόβλημα.

