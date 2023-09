Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέο εμβόλιο της Pfizer - Ποιοι μπορούν να το κάνουν

Έρχεται το επόμενο διάστημα η παραγγελία στην Ελλάδα. Τι πρέπει να προσέξουν όσοι κάνουν ετήσιο εμβόλιο γρίπης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Παρασκευή το προσαρμοσμένο εμβόλιο «Comirnaty XBB.1.5» που παρασκεύασε η Pfizer για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, προχωρώντας στην τρίτη προσαρμογή του αρχικού της σκευάσματος ώστε να ανταποκριθεί στις νέες παραλλαγές, όπως ανακοίνωσε η Ελληνίδα Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Στέλλα Κυριακίδου.

Σύμφωνα με το προηγούμενες συστάσεις του EMA και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), ενήλικες και παιδιά ηλικίας από 5 ετών που χρειάζονται εμβολιασμό θα πρέπει να λαμβάνουν μία εφάπαξ δόση, ανεξάρτητα από το ιστορικό εμβολιασμού τους για την COVID-19.

Αναλυτικά η κ. Κυριακίδου ανακοίνωσε: «Χαιρετίζω αυτήν την πολύ έγκαιρη έγκριση του προσαρμοσμένου εμβολίου για την COVID, το οποίο θα στοχεύει σε αναδυόμενες και εξαπλούμενες παραλλαγές. Η COVID-19 θα κυκλοφορεί παράλληλα με την εποχική γρίπη κατά την επερχόμενη φθινοπωρινή και χειμερινή περίοδο και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Αυτή η πιθανή διπλή απειλή θα θέσει τα ευάλωτα άτομα σε αυξημένο κίνδυνο και θα ασκήσει περαιτέρω πίεση στα νοσοκομεία και τους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας. Ο εμβολιασμός είναι το πιο αποτελεσματικό μας εργαλείο κατά των δύο ιών, και ως εκ τούτου ενθαρρύνω όλους όσοι το δικαιούνται, ιδιαίτερα τους πιο ευάλωτους, να ακολουθήσουν τις επιστημονικές συστάσεις και να εμβολιαστούν το συντομότερο δυνατό».

