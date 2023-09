Οικονομία

Συντάξεις: αλλάζουν οι ημερομηνίες πληρωμής από το τέλος Σεπτεμβρίου

Σε νέες ημερομηνίες θα γίνεται η καταβολή των συντάξεων από εκείνη του Οκτωβρίου και μετά. Πότε θα πιστωθούν οι συντάξεις μέχρι το τέλος του 2023.

Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει με ανακοίνωση του ότι:

"επειδή εκλείπουν πλέον οι λόγοι [covid-19] για την -κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 34 του ν.4611/2019- πληρωμή των μηνιαίων συντάξεων του φορέα σε τρεις (3) αντί δύο (2) ημέρες, από τις συντάξεις μηνός Οκτωβρίου και εφεξής οι ημερομηνίες πληρωμής διαμορφώνονται, ως εξής:

για τους μισθωτούς : η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

: η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα. για τους μη μισθωτούς: η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα.

Κατά συνέπεια:

οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 θα διενεργηθούν για μεν τους μη μισθωτούς στις 26/09/2023 , ημέρα Τρίτη, για δε τους μισθωτούς στις 28/09/2023 , ημέρα Πέμπτη,

στις , ημέρα Τρίτη, για δε τους στις , ημέρα Πέμπτη, οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 θα διενεργηθούν για μεν τους μη μισθωτούς στις 26/10/2023 , ημέρα Πέμπτη, για δε τους μισθωτούς στις 30/10/2023 , ημέρα Δευτέρα,

στις , ημέρα Πέμπτη, για δε στις , ημέρα Δευτέρα, οι πληρωμές των κύριων και επικουρικών συντάξεων του e-ΕΦΚΑ μηνός ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 θα διενεργηθούν για μεν τους μη μισθωτούς στις 27/11/2023, ημέρα Δευτέρα, για δε τους μισθωτούς στις 29/11/2023, ημέρα Τετάρτη".