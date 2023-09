Κόσμος

Πούτιν - Ερντογάν: Η συνάντηση τους θα γίνει στην Ρωσία

Δεν επαληθεύτηκαν οι αναφορές του Τούρκου Πρόεδρου για επίσκεψη στην Άγκυρα από τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Πότε θα συναντηθούν οι δύο ηγέτες.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα έχει συνομιλίες με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν τη Δευτέρα στο ρωσικό θέρετρο Σότσι στη Μαύρη Θάλασσα, ανέφερε σήμερα το Κρεμλίνο.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είχε δηλώσει πάντως ότι περιμένει την επίσκεψη του Ρώσου ομολόγου του στην Τουρκία, ωστόσο κάτι τέτοιο δεν επαληθεύεται.

Δύο τουρκικές πηγές δήλωσαν στο Reuters χθες, Πέμπτη, πως στη συνάντηση θα συζητηθούν κατά κύριο λόγο οι εξαγωγές σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε την Πέμπτη πως έστειλε στη Ρωσία "απτές προτάσεις" με σκοπό την αναβίωση μιας συμφωνίας που επέτρεψε την ασφαλή εξαγωγή ουκρανικών σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας, όπου η Ρωσία ελέγχει τους θαλάσσιους διαδρόμους της Ουκρανίας.

Η Ρωσία αποχώρησε από τη συμφωνία τον Ιούλιο, έναν χρόνο αφότου επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του ΟΗΕ και της Τουρκίας, παραπονούμενη πως οι δυτικές οικονομικές κυρώσεις εμποδίζουν τις εξαγωγές ρωσικών τροφίμων και λιπασμάτων κατά παράβαση ενός παράλληλου μνημονίου και λέγοντας πως δεν κατευθύνονται στις χώρες που τα έχουν ανάγκη αρκετές ποσότητες ουκρανικών σιτηρών.

