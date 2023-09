Πολιτισμός

Ανάπλαση Τατοΐου: Εγκρίθηκαν οι μελέτες από το Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων

Η νέα του χρήση θα περιλαμβάνει ερευνητικό και συνεδριακό κέντρο, μουσεία, καταστήματα, χώρους φιλοξενίας και τεράστικους χώρους πρασίνου.

Θετική ήταν, όπως ανακοινώθηκε την Πέμπτη από το Υπουργείου Πολιτισμού, η απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων (ΚΕΣΝΕΜ) επί της αίτησης για έγκριση του σχεδίου ανάπλασης των Πρώην Ανακτόρων και του περί αυτών Κτήματος, στο Τατόι Αττικής, εντός του ορίου του Δήμου Αχαρνών Αττικής. Συγκεκριμένα στο Συμβούλιο είχαν υποβληθεί για έγκριση, το Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο και η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της ανάπλασης του Τατοΐου.

Θα ακολουθήσει, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο έλεγχος και η έγκριση του Εδικού Πολεοδομικού Σχεδίου από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η έκδοση Προεδρικού Διατάγματος.

Η ανάπλαση θα περιλαμβάνει χρήση των υπαρχόντων κτηρίων (15.000 τμ) με τον όρο της διατήρησης του εξωτερικού τους και επιπλέον δόμηση 2.200 τμ για Ερευνητικό και Συνεδριακό Κέντρο (εμβαδού 1.200 τμ) και για άλλους βοηθητικούς χώρους. Σε τμήματα μη δασικά και μη αναδασωτέα θα επιτρέπεται η δημιουργία αγροτικών εγκαταστάσεων μέγιστης δόμησης 1.000 τμ. Οι νέες χρήσεις γης τις οποίες θα περιλαμβάνει το ακίνητο θα είναι χώροι στάθμευσης, χώροι εστίασης στους παλιούς στρατώνες, μουσεία, καταστήματα, εκθετήρια και χώροι φιλοξενίας στο πρώην «Χωριό», αμπελώνας, κήποι και καλλιέργειες εκεί όπου βρίσκονταν και στην παλαιά χρήση, και γραφεία διοίκησης. Θα υπάρξει επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέριμνα για πεζοπορικές/περιπατητικές διαδρομές, για οχήματα μικροκινητικότητας και για μέγιστη δυνατή προσβασιμότητα για άτομα σωματικώς ανάπηρα.

Όπως δήλωσε σχετικά η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, «Την ταυτότητα της αξιοποίησης του π. βασιλικού Κτήματος στο Τατόι διαμορφώνουν ο χαρακτήρας του και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Συνεπώς η ένταση και η φύση των χρήσεων θα πρέπει να είναι συμβατές με αυτή τη “ταυτότητα”. Με την προκριθείσα χωρική ανάπτυξη δίνεται προτεραιότητα στην προστασία, διατήρηση και ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της προσθήκης ήπιων χρήσεων γης και της ανάπτυξης βιώσιμων και φιλικών προς το περιβάλλον υποδομών και δραστηριοτήτων, όπου το δάσος παραμένει ζωτικής σημασίας και δημιουργείται οργανωμένος χώρος δασικής αναψυχής με παράλληλη ισόρροπη ανάπτυξη του κεντρικού πολιτιστικού “ιστορικού” πυρήνα. Βασικός στόχος μας είναι η δημιουργία ενός ενιαίου και πολυθεματικού περιαστικού χώρου πρασίνου και η απόδοση του στους πολίτες ως τόπου ψυχαγωγίας, αναψυχής, ιστορικής μνήμης, πολιτισμού, εκπαίδευσης, περιβαλλοντικής αγωγής και γνώσης, ελκυστικού και φιλικού για όλες τις ηλικίες όλο το χρόνο».

