Πολιτισμός

Πέθανε ο Τζίμι Μπάφετ: η μουσική, τα βιβλία και η περιουσία του 1 δις δολαρίων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο διάσημος δημιουργός δεν περιορίστηκε στην μουσική, αλλά ήταν πολυπράγμων, έχοντας "χτίσει" και μια οικονομική αυτοκρατορία.

-

O Αμερικανός τραγουδιστής και στιχουργός Τζίμι Μπάφετ, πιο γνωστός για το τραγούδι του "Margaritaville", έναν ύμνο στη ζωή στους τροπικούς, πέθανε σε ηλικία 76 ετών, σύμφωνα με ανάρτηση που έγινε σήμερα στον ιστότοπό του.

"Ο Τζίμι πέθανε ήσυχα τη νύχτα της 1ης Σεπτεμβρίου περιβαλλόμενος από την οικογένεια, τους φίλους, τη μουσική και τα σκυλιά του.

Έζησε τη ζωή του σαν ένα τραγούδι μέχρι και την τελευταία του πνοή και θα λείψει πάρα πολύ σε πάρα πολλούς", ανέφερε η ανακοίνωση στον ιστότοπο.

Το «Μαργαριταβίλ» κυκλοφόρησε το 1977 και έφθασε στον αριθμό 8 του Billboard Hot 100 όπου παρέμεινε για 22 εβδομάδες, κάνοντάς το πιο δημοφιλές σινγκλ του.

Ο Μπάφετ ηχογράφησε 27 άλμπουμ --τέσσερις δίσκοι του έγιναν πλατινένιουι και οκτώ χρυσοί--, σε μια σταδιοδρομία πέντε δεκαετιών που περιελάμβανε το γράψιμο στίχων αλλά και τη διαχείριση μιας επιχειρηματικής αυτοκρατορίας.

Ο Μπάφετ είχε εκατομμύρια αφοσιωμένους θαυμαστές, γνωστούς ως «Parrotheads».

Εκτός από την καριέρα του στη μουσική, ο Μπάφετ ήταν επίσης επιτυχημένος συγγραφέας best seller και δραστηριοποιούνταν στις επιχειρήσεις, πιο συγκεκριμένα στην ανάπτυξη δύο αλυσίδων εστιατορίων που ονομάστηκαν από μεγάλες του επιτυχίες, τις αλυσίδες Margaritaville Cafe και Cheeseburger in Paradise.

Η τελευταία έχει πλέον χρεοκοπήσει μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας της το 2012.

Ο Μπάφετ ήταν ένας από τους πιο πλούσιους μουσικούς του κόσμου, με περιουσία που άγγιζε το 1 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ειδήσεις σήμερα:

Mad Clip: Σαν σήμερα σκοτώθηκε ο τράπερ - Δεν τον ξέχασαν οι θαυμαστές του (βίντεο)

Νέες ταυτότητες: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις

Missing Alert: Πως βρέθηκε ο 31χρονος αγνοούμενος