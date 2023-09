Κοινωνία

Σάμος: Νεκρός ο 19χρονος αγνοούμενος

Πού εντοπίστηκε ο άτυχος νεαρός που είχε εξαφανιστεί από το βράδυ της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή Ποτάμι Καρλοβάσου.

Τραγικό τέλος είχε η περιπέτεια του άτυχου 19χρονου Πολωνού τουρίστα που αγνοούνταν από το βράδυ της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή Ποτάμι Καρλοβάσου.

Ο 19χρονος εντοπίστηκε τελικά σε βραχώδη περιοχή από όπου απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε με το σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης Παράρτημα Σάμου. Να σημειώσουμε ότι ο άτυχος νέος βρισκόταν σε διακοπές στο νησί με τον πατέρα του, ενώ θα αναχωρούσαν σήμερα για την πατρίδα τους.

Από χθες το βράδυ είχε στηθεί μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του 19χρονου με τη συνδρομή στελεχών του κλιμακίου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στο Καρλόβασι, της Αστυνομίας, του Λιμενικού, καθώς και των μελών της Ελληνικής ομάδας διάσωσης.

Η σορός του 19χρονου μεταφέρθηκε στη μαρίνα Καρλοβάσου και από εκεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Σάμου όπου θα γίνει η νεκροψία – νεκροτομή

