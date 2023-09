Αθλητικά

Formula 1 - GP Ιταλίας: Ο Σάινθ την pole position

Ο Σάινθ στην pole position μπροστά από τον Φερστάπεν, «1-3» η Ferrari . Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών για το GP της Ιταλίας!

Ο Κάρλος Σάινθ εξασφάλισε την pole position στο αυριανό (3/9) ιταλικό γκραν πρι της Φόρμουλα Ενα, στην πίστα της Μόντσα, που θα μεταδοθεί ζωντανά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Ο Ισπανός οδηγός σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο στα σημερινά επίσημα δοκιμαστικά και έδωσε μία ευκαιρία στους οπαδούς της Ferrari να πανηγυρίσουν μία... εντός έδρας επιτυχία. Είναι η πρώτη φετινή pole position (και τέταρτη συνολικά στην καριέρα του) για τον Σάινθ, που κατάφερε να αφήσει για 13 χιλιοστά του δευτερολέπτου πίσω του τον παγκόσμιο πρωταθλητή και πρωτοπόρο του φετινού πρωταθλήματος, τον Ολλανδό Μαξ Φερστάπεν με Red Bull.

Η εξαιρετική παρουσία της Ferrari στα δοκιμαστικά της Μόντσα ολοκληρώθηκε με την τρίτη θέση του Μονεγάσκου Σάρλ Λεκλέρ, που άφησε τέταρτο τον Βρετανό Τζορτζ Ράσελ (Mercedes).

Η πρώτη δεκάδα των επίσημων δοκιμαστικών για το ιταλικό γκραν πρι έχει ως εξής:

Κάρλος Σάινθ Τζούνιορ (Ισπανία/Ferrari) 1:20.294 Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 1:20.307 Σαρλ Λεκλέρ (Μονακό/Ferrari) 1:20.361 Τζορτζ Ράσελ (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:20.671 Σέρχιο Πέρες (Μεξικό/Red Bull) 1:20.688 Αλεξάντερ Αλμπον (Ταϊλάνδη/Williams) 1:20.760 Όσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren) 1:20.785 Λιούις Χάμιλτον (Μ. Βρετανία/Mercedes) 1:20.820 Λάντο Νόρις (Μ. Βρετανία/McLaren) 1:20.979 Φερνάντο Αλόνσο (Ισπανία/Aston Martin) 1:21.417

