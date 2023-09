Κόσμος

Βόρεια Κορέα: Άσκηση για “πλήγμα με πυρηνικά όπλα”

Συναγερμός στην διεθνή κοινότητα από τις συνεχιζόμενες ασκήσεις προσομοίωσης σε χρήση πυρηνικών όπλων, από τις δυνάμεις του Κιμ Γιόνγκ Ούν

Η Βόρεια Κορέα διεξήγαγε χθες Σάββατο νέα άσκηση με την οποία προσομοίωσε «επίθεση με τακτικά πυρηνικά όπλα», με ψεύτικες κεφαλές προσαρμοσμένες σε δυο πυραύλους κρουζ μεγάλης εμβέλειας οι οποίοι εκτοξεύθηκαν προς την κατεύθυνση της Κίτρινης Θάλασσας, μετέδωσε σήμερα το KCNA, το βορειοκορεατικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων.

Έγινε άσκηση «επίθεσης με τη χρήση τακτικών πυρηνικών όπλων τα ξημερώματα της 2ης Σεπτεμβρίου» εν είδει «προειδοποίησης στους εχθρούς για τον κίνδυνο πυρηνικού πολέμου», ανέφερε το πρακτορείο.

Το KCNA τόνισε πως η άσκηση διεξήχθη σε αντίδραση στα κοινά γυμνάσια των στρατών της Σεούλ και της Ουάσιγκτον. Νότια Κορέα και ΗΠΑ διεξήγαγαν για 11 ημέρες, ως την 31η Αυγούστου, ευρείας κλίμακας άσκηση που βάφτισαν «Ασπίδα Ελευθερίας Ουλτσί». «Δυο πύραυλοι κρουζ με προσαρμοσμένα ομοιώματα πυρηνικών κεφαλών εκτοξεύτηκαν» προς δυσμάς, προς την Κίτρινη Θάλασσα, από τα παράλια της Βόρειας Κορέας, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Το γενικό επιτελείο της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε χθες πως πύραυλοι κρουζ εκτοξεύθηκαν περί τις 04:00 [σ.σ. τοπική ώρα· στις 22:00 την Παρασκευή ώρα Ελλάδας] από τη Βόρεια Κορέα προς την Κίτρινη Θάλασσα. Την Πέμπτη, το KCNA μετέδωσε ότι η Πιονγκγιάνγκ έκανε άλλη άσκηση για τη χρήση πυρηνικών όπλων, την τακτική «καμμένης γης», εναντίον της Νότιας Κορέας.

Τα κοινά γυμνάσια των αμερικανικών και των νοτιοκορεατικών ενόπλων προκαλούν γενικά οργή στη Βόρεια Κορέα, που τα θεωρεί πρόβες εισβολής στην επικράτειά της. Σεούλ και Ουάσιγκτον από την άλλη χαρακτηρίζουν τις ασκήσεις αυτές αμυντικής φύσης, με στόχο την ενίσχυση της συνεργασίας και της διαλειτουργικότητας.

Την Τρίτη, ο βορειοκορεάτης ηγέτης επισκέφθηκε κέντρο διοίκησης του Πολεμικού Ναυτικού, όπου αναφέρθηκε σε επιχειρησιακά σχέδια σε περίπτωση πολέμου, αναφερόμενος σε «ταυτόχρονα πλήγματα μεγάλης έντασης» εναντίον θέσεων του στρατού της Νότιας Κορέας.

Πέραν των πυραυλικών δοκιμών της, τις οποίες έχει εντατικοποιήσει από πέρυσι, η Βόρεια Κορέα επιδιώκει να θέσει σε τροχιά στρατιωτικό δορυφόρο παρατήρησης, όμως και οι δυο προσπάθειες της για αυτό απέτυχαν, η πιο πρόσφατη την 24η Αυγούστου. Έχει αναγγείλει πως θα κάνει νέα προσπάθεια για αυτό τον επόμενο μήνα.

