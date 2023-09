Αθλητικά

Ρονάλντο: Ιστορικό γκολ… στην νίκη Αλ Νασρ (βίντεο)

Διπλοί πανηγυρισμοί για τον Κριστιάνο Ρονάλτο, μετά από την επίτευξη ενός ξεχωριστού γκολ στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πανηγύρισε το 850ο γκολ στην καριέρα του, στη νίκη της Αλ Νασρ με 5-1 επί της Αλ Χαζέμ στο σαουδαραβικό πρωτάθλημα το Σάββατο.

Ο Πορτογάλος σημείωσε το έκτο τέρμα στα τρία τελευταία παιχνίδια του κι έδωσε δύο ασίστ στην τρίτη συνεχή νίκη της ομάδας του στο πρωτάθλημα, ενώ σκόρερ χρίστηκε και ο Σάντιο Μανέ.

Cristiano Ronaldo’s goal making it 4 - 1

He never stops scoring ??#CR7?? pic.twitter.com/4GJ3pzoZdy— Obasi Ihechukwu (@obasi_mbom) September 2, 2023

BEST PLAY-MAKER IN THE WORLD WHEN HE WANTS TO BE.



3RD CONSECUTIVE ASSIST FOR RONALDO.pic.twitter.com/ptMOluk8Kr— The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) September 2, 2023

«Άλλη μια εξαιρετική απόδοση της ομάδας! Συνεχίζουμε να βελτιωνόμαστε. Πάμε @AlNassrFC.. 850 γκολ καριέρας και ακόμα μετράμε!», έγραψε ο 38χρονος Ρονάλντο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Another great team performance !

We keep improving.

Let’s go @AlNassrFC ????

850 career goals and still counting!?????? pic.twitter.com/BmmOx1nAtJ— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 2, 2023

Αφού η Αλ Νασρ έχασε τους δύο πρώτους αγώνες πρωταθλήματος αυτή τη σεζόν, οι δευτεραθλητές της περασμένης περιόδου, που έχουν σκοράρει 14 γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια τους, είναι τώρα τέσσερις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Αλ Χιλάλ.

Ο Ρονάλντο είναι ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος αυτή τη σεζόν με έξι γκολ, ένα μπροστά από τον πρώην επιθετικό της Λίβερπουλ και της Μπάγερν Μονάχου, Σάντιο Μανέ.

