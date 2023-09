Πολιτική

Ροδόπη - Yπουργείο Παιδείας: Έντονη αντίδραση για τον βανδαλισμό μουσουλμανικού νεκροταφείου

Η ενότητα των κατοίκων δεν θα απειληθεί από κανέναν, ξεκαθαρίζεται στην ανακοίνωση του γ.γ Θρησκευμάτων

Την έντονη αντίδραση του υπουργείου Παιδείας προκάλεσε ο βανδαλισμός μουσουλμανικού νεκροταφείου στη Ροδόπη.

«Ο βανδαλισμός τάφων στο μουσουλμανικό νεκροταφείο του Πολύανθου στο νομό Ροδόπης αποτελεί ντροπή και ύβρη που συναντά την αποδοκιμασία όλων μας», υπογραμμίζει ο γενικός γραμματέας Θρησκευμάτων Γιώργος Καλαντζής σε δήλωσή του.

«Η Αστυνομία αμέσως μόλις ενημερώθηκε, ξεκίνησε τη διεξαγωγή έρευνας για να βρεθούν οι ένοχοι και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Ελπίζουμε αυτή η έρευνα να δώσει απαντήσεις και για τα κίνητρα μιας τέτοιας αδιανόητης πράξης», τονίζει χαρακτηριστικά.

«Ο Πολύανθος πρόσφατα δοκιμάστηκε σκληρά από την μεγάλη πυρκαγιά και οι κάτοικοί του, ενωμένοι, υποστήριξαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στο έργο τους. Η Ελληνική Πολιτεία είναι ο εγγυητής ότι αυτή η ενότητα δεν θα απειληθεί από κανέναν» ξεκαθαρίζει ο κ. Καλαντζής.

