Εκλογές - ΣΥΡΙΖΑ: Σποτ με “πρωταγωνιστή” τον Τσίπρα για... την διαδοχή του (βίντεο)

Στην δημοσιότητα έδωσε η Κουμουνδούρου το σποτ για τις εκλογές ανάδειξης ενός εξ των πέντε υποψηφίων στην κεφαλή του κόμματος.

Το σποτ για τις εκλογές ανάδειξης προέδρου στις 10 Σεπτεμβρίου έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στη δημοσιότητα.

«Στις 10 Σεπτεμβρίου συμμετέχουμε στις εκλογές ανάδειξης Προέδρου. Διαμορφώνουμε το αύριο που ξεκινάει από εμάς. Ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία ξεκινάει από εσένα» αναφέρεται στο σποτ καλώντας τους πολίτες να συμμετέχουν στην διαδικασία.

