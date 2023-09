Πολιτική

Μητσοτάκης: Δυνατότητα επέκτασης της τριμερούς Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ

Οι κοινές δηλώσεις των τριών αρχηγών μετά την τριμερή σύσκεψη και η δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Στη δυνατότητα επέκτασης της τριμερούς συνεργασίας Κύπρου - Ελλάδας - Ισραήλ με την συμμετοχή και άλλων χωρών, όπως της Ινδίας, αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της Συνόδου, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Βενιαμίν Νετανιάχου, στη Λευκωσία.

Στις κοινές δηλώσεις τους, οι τρεις ηγέτες επεσήμαναν τη στρατηγικής σημασίας σχέση ανάμεσα στις χώρες τους και την κοινή βούληση για περαιτέρω εμβάθυνση τους σε όλους τους τομείς.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε το ενδιαφέρον των χωρών του υφιστάμενου σχήματος στο να αφήσουν γεωπολιτικό, καθώς και εμπορικό αποτύπωμα με την δράση τους.

''Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε πιο συστηματικά, τη δυνατότητα πρόσκλησης του Ινδού πρωθυπουργού στο σχήμα μας'',στην επόμενη Σύνοδο τόνισε ο πρωθυπουργός.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε ανθεκτική και επιτυχημένη την συμμαχία Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, ενώ αναφέρθηκε σε σειρά άλλων ζητημάτων όπως η Ασφάλεια, η Ενέργεια, η Πολιτική Προστασία, η Τεχνολογία, καθώς και η τεχνητή νοημοσύνη.

Εάν θέλεις να πας γρήγορα, πήγαινε μόνος, αλλά εάν θέλεις να πας μακριά, θα πάμε μαζί. Και εμείς θα πάμε μακριά και μαζί, αλλά και γρήγορα, κατέληξε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας είπε ακόμη ότι επαναβεβαιώθηκε η στενή συνεργασία ανάμεσα στις τρεις χώρες που έχει αποδειχθεί ότι αντέχει εξαιρετικά στον χρόνο.Και η οποία πρόσθεσε είναι επιτυχής σε διάφορους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Ο κ. Μητσοτάκης είπε ακόμα ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στο θέμα της ενέργειας και στις σημαντικές επενδύσεις στον τομέα αυτό στις τρεις χώρες.

Πρόσθεσε ότι στον τομέα της πολιτικής προστασίας υπάρχει στενή συνεργασία, ενώ ευχαρίστησε τις κυβερνήσεις Κύπρου και Ισραήλ για τη βοήθεια τους για την κατάσβεση των πυρκαγιών στην Ελλάδα.

Είπε τέλος ότι κατά τη συνάντηση τους συζητήθηκαν τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα του εμπορίου.

Στις δηλώσεις του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε, μεταξύ άλλων, ότι «αυτή είναι χωρίς αμφιβολία μια δυναμική στρατηγική συμμαχία μεταξύ εταίρων που συμμερίζονται δημοκρατικές αξίες και στόχους και που επενδύουν στο κοινό όραμα της σταθερότητας, της ευημερίας και της ασφάλειας στην περιοχή μας και πέραν αυτής.

Η σύγκληση αυτής της Συνάντησης τόσο νωρίς μετά την έναρξη της θητείας μου και τις εκλογές στην Ελλάδα είναι ενδεικτικό των τριμερών μας σχέσεων και της δέσμευσης μας να συνεχίσουμε να ενισχύουμε αυτή τη δυναμική σχέση».

Πρόσθεσε ότι κατά τις διαβουλεύσεις τους ανασκόπησαν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε πολλούς τομείς συνεργασίας, σημειώνοντας ότι έχουν επαναβεβαιώσει την κοινή βούληση για ενδυνάμωση αυτών των τριμερών σχέσεων σε τομείς όπως, μεταξύ άλλων, η ενέργεια, η ασφάλεια, η οικονομία, η Διασπορά, καθως και στον τομέα της αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Σημείωσε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια αυτού του καλοκαιριού επιδείχθηκε η δύναμη της φιλίας ανάμεσα στις τρεις χώρες με την αλληλοβοήθεια που παρείχαν στην κατάσβεση πυρκαγιών.

Για το θέμα της ενέργειας, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «συμφωνήσαμε ότι το φυσικό αέριο και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πρωταρχικός πυλώνας συνεργασίας στην περιοχή, ιδιαίτερα υπό το φως των πρόσφατων γεωγραφικών εξελίξεων και της ενεργειακής ανασφάλειας» που υπαγορεύουν την ανάγκη για αυξημένη διασυνδεσιμότητα και εναλλακτικές ενεργειακές πηγές.

Επεσήμανε ακόμη ότι επαναβεβαίωσαν την ισχυρή τους προσήλωση στο μηχανισμό συνεργασίας 3+1 με τις ΗΠΑ, και συζήτησαν πιθανή επέκταση του μηχανισμού και με άλλες χώρες, όπως η Ινδία.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε, επίσης, ότι η τριμερής συνεργασία δεν στρέφεται εναντίον καμιάς άλλης χώρας, αλλά είναι ανοικτή σε όλες τις χώρες που συμμερίζονται τις ίδιες αρχές.

Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι ενημέρωσε για τις πρωτοβουλίες του με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για συνολική λύση, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών και ευχαρίστησε για την αμέριστη στήριξη Ελλάδας και Ισραήλ.

Τέλος, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης ανακοίνωσε ότι η επόμενη Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Κύπρου, Ελλάδας, Ισραήλ, θα γίνει τον επόμενο χρόνο.

Από την πλευρά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ είπε, μεταξύ άλλων, ότι οι σχέσεις των τριών έχουν ανθήσει μετά τη σύσταση του τριμερούς μηχανισμού συνεργασίας.

Πρόσθεσε ότι τώρα βλέπουμε εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από το Ισραήλ να επισκέπτονται την Κύπρο και την Ελλάδα και σημείωσε πως υπάρχουν επίσης επενδύσεις ανάμεσα στις χώρες αυτές και στενή συνεργασία σε διάφορους τομείς.

Είπε ακόμη ότι σήμερα συζήτησαν, μεταξύ άλλων, για τη τριμερή συνεργασία σε θέματα όπως το φυσικό αέριο, η ηλεκτρική διασύνδεση και η καταπολέμηση των πυρκαγιών.

Σημείωσε ακόμη ότι συζήτησαν τρόπους συνεργασίας για το πώς το Ισραήλ θα εξάγει το φυσικό του αέριο και το ίδιο θα πρέπει να κάνει και η Κύπρος και η Ελλάδα. Και αυτές οι αποφάσεις θα πρέπει να ληφθούν σε 3 με 6 μήνες, είπε.

Ο κ. Νετανιάχου είπε, επίσης, ότι συζήτησαν μηχανισμούς για συνεργασία στην ηλεκτρική διασύνδεση, ενώ ανέφερε ότι συζήτησαν θέματα αξιοποίησης της τεχνολογίας για την καταπολέμηση των πυρκαγιών.

Πρόσθεσε ότι στα θέματα καταπολέμησης της τρομοκρατίας, οι τρεις κυβερνήσεις παραμένουν προσηλωμένες στη στενή τους συνεργασία.

Είπε, επίσης, ότι συζήτησαν την επέκταση της τριμερούς συνεργασίας με την Ινδία.

Εξάλλου, ο κ. Νετανιάχου ανέφερε ότι η αγορά του Ισραήλ σε ό,τι αφορά τα γαλακτοκομικά προϊόντα από το εξωτερικό θα ανοίξει πολύ σύντομα και θα μπορούν να γίνουν εξαγωγές από την Κύπρο και την Ελλάδα.

Τέλος, ανέφερε ότι προσβλέπει στην επόμενη Τριμερή Σύνοδο, που θα γίνει στο Ισραήλ.

Δήλωση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη μετά την ολοκλήρωση της Τριμερούς Συνόδου Κορυφής Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ στη Λευκωσία

Ευχαριστώ Νίκο και Bibi, ευχαριστώ καταρχάς για τη φιλοξενία. Είναι πάντα μεγάλη χαρά μου να βρίσκομαι εδώ, στην Κύπρο. Είχαμε την ευκαιρία να επαναβεβαιώσουμε την ισχύ αυτής της τριμερούς σχέσης που έχουμε δημιουργήσει. Έχει αποδειχθεί εξαιρετικά ανθεκτική και, πιστεύω, πολύ επιτυχημένη για τις χώρες και τους λαούς μας.

Είχαμε σήμερα, για ακόμα μια φορά, την ευκαιρία να συζητήσουμε πολλά πεδία κοινού ενδιαφέροντος, σε πολλά από τα οποία αναφερθήκατε, αλλά και για τη δυνατότητα να επεκτείνουμε αυτή την τριμερή εταιρική σχέση, ώστε πιθανώς να συμπεριλάβουμε άλλες χώρες σε ένα σχήμα 3+1, όχι μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες με τις οποίες ήδη συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά, αλλά άλλες χώρες όπως η Ινδία, η οποία, όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, έχουμε φυσικό ενδιαφέρον να κοιτάξει προς τη Δύση και να επεκτείνει το γεωπολιτικό αλλά και το εμπορικό της αποτύπωμα στην περιοχή μας. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που θα μπορούσαμε να εξετάσουμε πιο συστηματικά, ενδεχομένως προσκαλώντας τον Ινδό Πρωθυπουργό να λάβει μέρος στην επόμενη τριμερή μας συνάντηση.

Εστιάσαμε ιδιαίτερα στο ζήτημα της ενέργειας. Είναι, προφανώς, ένα θέμα κοινού ενδιαφέροντος, όπως έχουμε συζητήσει σε πάρα πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν. Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν παράγει φυσικό αέριο, αλλά αποτελεί φυσικό σημείο εισόδου του φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά, με σημαντικές επενδύσεις που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να δούμε πώς το ισραηλινό και το κυπριακό φυσικό αέριο μπορούν να εξαχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Λύσεις οι οποίες απολαμβάνουν τη στήριξη των δύο κυβερνήσεων, αλλά έχουν επίσης δοκιμαστεί στις απαιτήσεις της αγοράς, θα έχουν σίγουρα την υποστήριξή μας.

Πάντοτε ήμασταν σθεναροί υποστηρικτές της ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ των χωρών μας. Πρόκειται για ένα έργο μεγάλου ενδιαφέροντος, καθώς επιδιώκουμε να επεκταθούμε περισσότερο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και χρειαζόμαστε μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας.

Και, ασφαλώς, σε ό,τι αφορά στον τομέα της πολιτικής προστασίας, όλοι μας δοκιμαστήκαμε το φετινό καλοκαίρι από τις πυρκαγιές, ιδίως η Ελλάδα. Ευχαριστούμε το Ισραήλ και την Κύπρο για την υποστήριξή τους. Δώσαμε κι εμείς το «παρών» όταν η Κύπρος ζήτησε την υποστήριξή μας, σε μία δύσκολη περίοδο για τους γείτονές μας, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να συντονίσουμε τις ενέργειές μας στον τομέα της πολιτικής προστασίας, ενδεχομένως θεσμοθετώντας τη συμμετοχή του Ισραήλ σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες πολιτικής προστασίας. Πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να διερευνήσουμε.

Αλλά, βεβαίως, και να επικεντρωθούμε περισσότερο στο πώς η τεχνολογία θα μας βοηθήσει στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Συνομιλούμε ήδη με το Ισραήλ για λύσεις που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη και θα μας προσφέρουν δυνατότητες έγκαιρου εντοπισμού. Αν χρειάζεστε μία χώρα που αντιμετωπίζει πολλές πυρκαγιές ώστε να εκπαιδεύσετε τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σας να τις εντοπίζουν, η Ελλάδα θα ήταν, δυστυχώς, μία από τις πρώτες επιλογές.

Πρέπει, ωστόσο, να έχουμε επίγνωση ότι η πολιτική προστασία θα ανέβει στη λίστα των προτεραιοτήτων μας. Πρόκειται για μια πραγματική απειλή που μπορεί να έχει καταστροφικές επιπτώσεις σε ζωές, σε περιουσίες, αλλά και στο φυσικό μας περιβάλλον. Και προφανώς, περισσότερη συνεργασία σε αυτόν τον τομέα μόνο θα μας ωφελήσει.

Επιτρέψτε μου επίσης να τονίσω αυτό που επισημάνατε και οι δυο σας: τις πολύ ισχυρές διαπροσωπικές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων των τριών χωρών μας, το γεγονός ότι ο τουρισμός μεταξύ των χωρών μας ανθεί, αλλά και τη δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης του εμπορίου και των άμεσων ξένων επενδύσεων μεταξύ των τριών χωρών μας. Υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους μπορούμε να συνεργαστούμε περαιτέρω και προσβλέπουμε στη διερεύνηση της βελτίωσης του τριμερούς εμπορίου και των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των πολιτών μας.

Τέλος, όσον αφορά την ασφάλεια και την άμυνα, έχουμε ισχυρές σχέσεις, ειδικότερα η Ελλάδα με την Κύπρο -είναι μια πολύ προφανής και μακροχρόνια σχέση- αλλά και με το Ισραήλ. Υπάρχουν περισσότερα που μπορούμε να κάνουμε στην άμυνα. Στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι συνεργαζόμαστε πολύ αποτελεσματικά. Μερικές φορές πράγματα που δεν γίνονται δημοσίως γνωστά δείχνουν το βάθος της σχέσης μας, όταν πρόκειται για τις αντιτρομοκρατικές μας πρωτοβουλίες.

Επιτρέψτε μου να κλείσω υπενθυμίζοντας το παλιό ρητό που λέει ότι «αν θέλετε να πάτε γρήγορα, πηγαίνετε μόνοι σας, αλλά αν θέλετε να πάτε μακριά, πηγαίνετε μαζί». Εμείς σίγουρα θέλουμε να πάμε μακριά και θα πάμε μαζί. Αλλά μπορούμε επίσης να πάμε και γρήγορα και μακριά, αυτό είναι που θέλουμε να κάνουμε. Σας ευχαριστώ, λοιπόν, και πάλι για αυτή την ουσιαστική και παραγωγική συζήτηση, προσβλέπω στην επόμενη συνάντησή μας, στο Ισραήλ.

