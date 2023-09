Πολιτική

Λεωφορεία - Σταϊκούρας: Μαζική ανανέωση οχημάτων ως το 2027

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένονται οι διαγωνσμοί και οι αφίξεις των λεωφορείων. Ποιοι νέοι φορείς θα τα διαχειρίζονται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

-

«Μέσα στον Ιανουάριο του 2024 θα παραληφθούν τα 250 νέα υπερσύγχρονα ηλεκτρικά αστικά λεωφορεία, τα οποία αναμένεται να τεθούν στην κυκλοφορία τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Τα 140 θα καλύψουν τις συγκοινωνιακές ανάγκες της Αττικής και τα 110 της Θεσσαλονίκης».

Την δέσμευση αυτή έδωσε στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας, ενημερώνοντας τα μέλη της, μαζί με την Υφυπουργό του Χριστίνα Αλεξοπούλου, για το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει το υπουργείο, με στόχο την αναβάθμιση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών, με 1300 νέα υπερσύγχρονα λεωφορεία μέχρι το τέλος του 2027.

«Δεν υποστηρίζω ότι τα 250 νέα λεωφορεία που θα μπουν σε λειτουργία θα λύσουν το συγκοινωνιακά πρόβλημα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά γίνονται στοχευμένες και μεθοδευμένες προσπάθειες για να ξεπεραστούν γρήγορα οι πολύπλοκες κα χρονοβόρες διαδικασίες. Με χειρουργικές παρεμβάσεις προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις στο συγκοινωνιακό πρόβλημα που υπάρχει. Από το 2007 έχει να γίνει προμήθεια λεωφορείου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Σταϊκούρας.

Διαβεβαίωσε δε, ότι το υπουργείο θα επιδιώξει να λύσει και το πρόβλημα της έλλειψης οδηγών με την πρόσληψη νέων για λόγους έκτακτης ανάγκης.

Όπως είπε ο κ. Σταϊκούρας, δρομολογείται άμεσα και ο δεύτερος διαγωνισμός, με αντικείμενο επιπλέον 650 οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, και σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου, προγραμματίζεται η έναρξη σύνταξης Διακήρυξης, με εκτίμηση να ολοκληρωθεί η παράδοση και αυτών των οχημάτων στο τέλος της τετραετίας.

Έμφαση έδωσε τόσο ο κ. Σταϊκούρας όσο και η κ. Αλεξοπούλου στα σημερινά δεδομένα, που όπως τόνισαν, «αποδεικνύουν ότι οι συγκοινωνιακοί φορείς στις δύο πόλεις διαθέτουν έναν γηρασμένο στόλο με μέση ηλικία οχημάτων τα 18,8 έτη, έναντι του μέσου όρου ηλικίας μεταξύ των συνόλου των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ανέρχεται σε 12,7 έτη».

Τέλος, ο κ. Σταϊκούρας διαβεβαίωσε ότι έχει γίνει ήδη η προμελέτη για να θεσμοθετηθεί το επόμενο εξάμηνο, η δημιουργία, σε Αττική και Θεσσαλονίκη, δύο Μητροπολιτικών Φορέων Συγκοινωνίας που θα ασχολούνται με τα κυκλοφοριακά προβλήματα, θα έχουν την ευθύνη συγκεντρωτικά του έργου και θα δίνουν άμεσα, λύσεις.

Ειδήσεις σήμερα

Τροχαίο στην Πέτρου Ράλλη: Νεκρός 23χρονος - Φορτηγό συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα του

Κορινθιακός: Κολύμπησε 131 χλμ και κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ (εικόνες)

Νέος Κόσμος: Άνδρας ταμπουρώθηκε σπίτι του - Αναφορές ότι είναι ένοπλος