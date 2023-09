Κοινωνία

Κακοκαιρία “Daniel” - Αρτοποιός: Μήνυμα του 112 για “χτύπημα” και σε άλλες περιοχές (βίντεο)

Σε ποιες περιοχές εστάλη η ειδοποίηση. Να μην υπερεκτιμούν τις δυνατότες τους καλούν τους πολίτες οι Αρχές. Τι είπε στον ΑΝΤ1 η Ειρήνη Νικολοπούλου, που είναι εγκλωβισμένη σε ξενοδοχείο του Βόλου.

Στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μίλησε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός αναφορικά με την αντιμετώπιση των συνεπειών της επέλασης της κακοκαιρίας «Daniel» στην Θεσσαλία.

Όπως είπε ο κ. Αρτοποιός από τις επίσημες αναφορές έχουμε ενημέρωση για ένα νεκρό άτομο που καταπλακώθηκε από τοιχίο το πρωί και για αναζήτηση ακόμη ενός ατόμου. Στην περιοχή του Βόλου έχουμε δεχθεί περισσότερες από 450 κλήσεις για παροχή βοήθειας και ορισμένες για μετακίνηση σε ασφαλές σημείο.

Αναλυτικά, μέχρι τις 14:00 της Τρίτης, είχαν γίνει 400 κλήσεις κυρίως από περιοχές του Βόλου και άλλες 60 κλήσεις από Λάρισα, Αγιά και Κιλελέρ. Έχουν πραγματοποιηθεί 11 μεταφορές ατόμων σε ασφαλές σημείο από Βόλο, Αργαλαστή και Τρίκερι και 35 αντλήσεις υδάτων.

Ο κ. Αρτοποιός επεσήμανε ότι εστάλη μήνυμα του 112 για απαγόρευση κυκλοφορίας στην Σκιάθο, ενώ επεσήμανε ότι στις 13:20 εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα για την Πιερία, Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την Ευρυτανία και την Φθιώτιδα «γιατί αναμένουμε ότι από εκεί θα περάσει έντονο κύμα κακοκαιρίας».

?? Ενεργοποίηση 1?1?2?



?? Επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές καταιγίδες- κεραυνοί-χαλαζοπτώσεις) για το επόμενο 24ώρο σε #Πιερία #Θεσσαλία #Σποράδες #Εύβοια #Φθιώτιδα



!? Περιορίστε τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια των φαινομένων & ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



??… — 112 Greece (@112Greece) September 5, 2023

Όπως είπε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, «τις τελευταίες ώρες έπεσαν 645 χιλιοστά βροχής στην Ζαγορά Πηλίου, ένας πολύ μεγάλος όγκος. Η ανησυχία μας είναι σε όλα αυτά τα φερτά υλικά και θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι πολίτες. Καλούμε τους συμπολίτες μας να μην υπερεκτικμούν τις δυνάμεις τους, να υπακούουν τις εντολές των Αρχών. Όσοι βρίσκονται σε πλημμυρισμένες περιοχές, να πηγαίνουν σε υψηλά σημεία των σπιτιών ή των ξενοδοχείων τους».

Εγκλωβισμένη μαζί με δεκάδες άλλους ανθρώπους, σε ξενοδοχείο του Βόλου, ειναι η δημοσιογράφος Ειρήνη Νικολοπούλου, η οποία μίλησε στην Μαρία Σαράφοφλου:





