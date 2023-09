Υγεία - Περιβάλλον

Ράλλυ Ακρόπολις -Ερυθρός Σταυρός: Πλήρης διασωστική κάλυψη στη διοργάνωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πολυάριθμοι εθελοντές σε όλη τη χώρα έχουν "ξεσκονίσει" τις γνώσεις τους και είναι έτοιμοι να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες σε όποιον τον χρειαστεί.

-

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός για 3η συνεχή χρονιά θα παράσχει εξ’ ολοκλήρου υγειονομική και διασωστική κάλυψη στο εμβληματικό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις. Οι εκπαιδεύεις και οι ασκήσεις ετοιμότητας των εθελοντών του οργανισμού κορυφώνονται αυτό το διάστημα, προκειμένου να είναι απόλυτα έτοιμοι να ανταποκριθούν, έγκαιρα και αποτελεσματικά, σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό προκύψει κατά τη διάρκεια του ιστορικού «Ράλλυ των Θεών», από τις 7 μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου. Συγκεκριμένα, την Παρασκευή, στην Πάτρα, κλιμάκιο εθελοντών Σαμαρειτών-Διασωστών από το Π.Τ. Ε.Ε.Σ. Πάτρας διοργάνωσε και εκτέλεσε με επιτυχία εκπαιδευτική άσκηση για τον απεγκλωβισμό οδηγού από αγωνιστικό αυτοκίνητο, ακινητοποίηση θύματος, καθώς και στη χρήση κοπτικών εργαλείων του Ε.Ε.Σ. Στην άσκηση έλαβαν μέρος 30 εθελοντές Σαμαρείτες-Διασώστες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις ικανότητες τους σε αγωνιστικά οχήματα που παραχωρήθησαν στους εθελοντές για το σκοπό αυτό. Αντίστοιχες ασκήσεις πραγματοποιούνταιαυτό το διάστημα σε όλη την Ελλάδα, μέχρι την μεγάλη έναρξη του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, την Πέμπτη, 7 Σεπτεμβρίου 2023, στην Ακρόπολη.