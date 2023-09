Κοινωνία

Πειραιάς: Τουρίστρια ταξίδευε με...κοκαΐνη για τη Σαντορίνη

Μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης μετέφερε μία νεαρή αλλοδαπή που ταξίδευε με πλοίο προς τη Σαντορίνη.

Στη σύλληψη μιας 29χρονης αλλοδαπής στο λιμάνι του Πειραιά στην κατοχή της οποίας βρέθηκε αυτοσχέδια συσκευασία με ποσότητα κοκαΐνης 713,8 γραμμαρίων, προχώρησαν πρωινές ώρες την Τρίτη, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής.

Η 29χρονη είχε ως σκοπό, τη μεταφορά των ναρκωτικών ουσιών στη Σαντορίνη.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στη συνέχεια στην κατοικία της, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν: τρία γραμμάρια κοκαΐνης, 22 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 1.570 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Η συλληφθείσα, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Πειραιά.

