Σεισμός 1999: Τα 15 δευτερόλεπτα που σκόρπισαν τον θάνατο (εικόνες)

Σαν σήμερα έγινε ο φονικός σεισμός της Αθήνας, που άφησε πίσω του τριψήφιο αριθμό νεκρών, εκατοντάδες τραυματίες και τεράστιες καταστροφές. Οι εικόνες που σημάδεψαν τις μνήμες όλων.

Μια μαύρη επέτειος για την Ελλάδα, είναι αυτή της 7ης Σεπτεμβρίου.

Ήταν 7 Σεπτεμβρίου 1999, οι δείκτες των ρολογιών έδειχναν 14:57 όταν ολόκληρη η Αττική σείστηκε συθέμελα από τον ισχυρότερο και πιο φονικό σεισμό των τελευταίων χρόνων.

Ένας υπόκωφος θόρυβος ήταν το έναυσμα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα κόπηκε το ρεύμα και τα κτίρια άρχισαν να πέφτουν σαν τραπουλόχαρτα.

Η ένταση του σεισμού ήταν 5,9 ρίχτερ και ήταν τόσο καταστροφικός αφού το εστιακό του βάθος ήταν πολύ μικρό από 9 έως 14 χιλιόμετρα.

Ο φονικότερος σεισμός των τελευταίων 50 χρόνων άφησε πίσω του 143 νεκρούς και ζημιές που έφτασαν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ.

Αυτά τα 15 δευτερόλεπτα που είχα διάρκεια φάνηκαν σε πολλούς ατελείωτα και άλλαξαν την ζωή πολλών για πάντα...

Τα στοιχεία, συγκλονιστικά: Σε 111 από τα θύματα του σεισμού, 36 πέθαναν από τραύματα, 38 έφεραν τραύματα από τα οποία κινδύνευε η ζωή τους ενώ 31 πέθαναν από ασφυξία.

Οι περισσότεροι από τους θανάτους οφείλονται σε καταρρεύσεις κτιρίων, τρία από αυτά εργοστάσια. Έξι έχασαν τη ζωή τους λόγω εμφράγματος του μυοκαρδίου, δύο από τραύματα όταν πήδηξαν από το κτίριο στο οποίο βρίσκονταν και ένας όταν χτυπήθηκε από ένα αντικείμενο.

Τουλάχιστον 85 σώθηκαν μέσα από τα συντρίμμια, 2.000 τραυματίστηκαν και 50.000 έμειναν άστεγοι.

Είκοσι δύο χρόνια μετά, οι συγγενείς αυτών που χάθηκαν αλλά και οι επιζώντες θυμούνται με πόνο αυτή την ημέρα που στιγμάτισε την ζωή τους και τους στέρησε δικούς τους ανθρώπους.

Στο εξαώροφο κτίριο της Ρικομέξ, στο Μενίδι, που στεγάζονταν οι εταιρείες Ρικομέξ και Εστία εμπορική, πέθαναν 39 άνθρωποι, ανάμεσα στους οποίους δύο έγκυες γυναίκες.

Από κατάρρευση πολυκατοικίας στη Νέα Φιλάδελφια, πέθαναν άλλοι εφτά άνθρωποι.

Στο εργοστάσιο ΦΙΑΛΟΠΛΑΣΤ, πέθαναν 3 γυναίκες, ενώ από την κατάρρευση του εργοστασίου Faran, έχασαν τη ζωή τους 4 άνθρωποι.

Οκτώ άνθρωποι πέθαναν σε πολυκατοικία στην οδό Ψυχάρη, στη Μεταμόρφωση. Εκεί ήταν που ανασύρθηκαν δυο παιδιά ζωντανά από την αγκαλιά του νεκρού πατέρα τους. Στο εργοστάσιο Φουρλής, έχασαν τη ζωή τους 6 εργαζόμενοι.

Εντυπωσιακό ήταν το γεγονός ότι η Ακρόπολη και τα άλλα μνημεία της Αθήνας είτε έμειναν αλώβητα είτε είχαν μικρές υλικές ζημιές.

Στον Παρθενώνα και στο Ερέχθειο παρατηρήθηκε ελαφρά περιστροφή κάποιων κιόνων χωρίς σημαντικά αποτελέσματα.