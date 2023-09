Αθλητικά

Betsson: Δράση και σούπερ εκπλήξεις στο EKO Ράλλυ Ακρόπολις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης του ισοτρικού ράλι είναι για ακόμη μια χρονιά η Betsson.

-

Το ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις επιστρέφει και η Betsson αποτελεί τη μεγάλη χορηγό της διοργάνωσης για τρίτη συνεχόμενη χρονιά!

Μετά την εκκίνηση του Ράλλυ των Θεών που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, τα αυτοκίνητα θα κατευθυνθούν προς την Πλατεία Νερού στο Παλαιό Φάληρο για την EKO Super Special Stage.

Σε μια φαντασμαγορική υπερειδική διαδρομή μπροστά στα μάτια των 6.300 καθήμενων, αλλά και όλων των φίλων του σπορ που θα βρεθούν στον ειδικό χώρο των θεατών, με ελεύθερη είσοδο, η Betsson θα δώσει το δικό της χρώμα στη γιορτή.

Από το μεσημέρι της Πέμπτης, τα Betsson κορίτσια θα περιμένουν τους επισκέπτες του αγώνα στο Fanzone του Ράλλυ το οποίο θα βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο της Πλατείας Νερού, και συγκεκριμένα στην οδό Εσπλανάδα, όπου το περίπτερο της Betsson θα έχει εκεί περίοπτη θέση και θα υποδεχθεί τον κόσμο που θα παρευρεθεί στην γιορτή του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο, οι επισκέπτες θα μπορούν μέσω της πλατφόρμας του Video Booth της Betsson να βγάλουν το βίντεο τους. Επίσης αν το ανεβάσουν στα Social Media τους, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε ένα διαγωνισμό με δώρο έκπληξη, το οποίο θα ανακοινωθεί την ίδια μέρα.

Για να επικυρωθεί η συμμετοχή τους στο διαγωνισμό θα χρειαστεί, όταν ανεβάσουν το βίντεο (είτε σε story είτε σε post) να ταγκάρουν την Betsson και να τοποθετήσουν το hashtag #BetssonRally.

Ελάτε την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Νερού στο Παλαιό Φάληρο για να ζήσετε τις αξέχαστες στιγμές δράσης μόνο με την Betsson και να νιώσετε τον παλμό του Ράλλυ με μουσική, πολύ κέφι αλλά και πολλά δώρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Daniel”: Νεκρή γυναίκα στη Μαγνησία

Κεφαλονιά: Σύγκρουση εμπορικών πλοίων (βίντεο)

Κακοκαιρία “Daniel” - Βόλος: Εικόνες βιβλικής καταστροφής - Ένας νεκρός και ένας αγνοούμενος (εικόνες)