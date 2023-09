Κοινωνία

Φωτιά στο Σουφλί - Σηκώθηκαν εναέρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις και σηλώθηκαν και εναέρια μέσα.

-

Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης, σε δασική έκταση στο Σουφλί του Έβρου.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στα Λάβαρα όπου και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις ενώ συνδράμουν και εναέρια μέσα.

Πιο συγκεκριμένα, στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα, 2 Ε/Π και 4 Α/Φ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Λάβαρα Σουφλίου #Έβρος.

Επιχειρούν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 12 οχήματα, 2 Ε/Π και 4 Α/Φ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: 37 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

“Blue Horizon” – Δολοφονία Αντώνη: με έξι ώρες καθυστέρηση έφυγε το πλοίο λόγω διαμαρτυριών (εικόνες)

Σεισμός 1999: Τα 15 δευτερόλεπτα που σκόρπισαν τον θάνατο (εικόνες)